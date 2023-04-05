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Валерий Овчинников: «Спартак» и «Динамо» вылетели? А кто приглашал этих заморских спецов? 

Два столичных гранда – «Спартак» и «Динамо» – вылетели из Кубка России. Причем динамовцы вчера проиграли по пенальти на своем поле команде первой лиги «Акрону». Напомним, что обе команды тренируют иностранцы. 
Валерий Овчинников: «Спартак» и «Динамо» вылетели? А кто приглашал этих заморских спецов? 
05 апреля 2023 16:58
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Урал»

Известный футбольный тренер и функционер Валерий Овчинников считает, что в нынешних условиях тренеры-легионеры в России не нужны.

- Валерий Викторович, что скажете, особенно по поводу вылета «Динамо»?

- Не повезло «Динамо».

- Думаете, только в этом дело?

- Ну, нельзя «Акрон» сравнивать с «Динамо», понятно, московская команды выше классом. Но это Кубок, не чемпионат, особый настрой у всех. Вот и «Спартак» вылетел, но там хотя бы соперник примерно равного класса был.

- То есть, футболисты «Динамо» не настроились должным образом на соперника из первой лиги? Понимали, что надо выигрывать, но…

- Именно так – понимали важность матча, вот-вот забьем, а потом время закончилось, а они так и не забили. А пенальти, сами понимаете, как бог даст – на кого муха сядет, как говорят.

- Интересно, что начинал серию у «Динамо» капитан Даниил Фомин, штатный пенальтист, который в последнее время не реализует пенальти. Должен был дать настрой всей команде, а опять не забил.

- Ну, не сложилось, это же лотерея.

- В последнее время над тренером «Динамо» Славишей Йокановичем сгущаются тучи, а тут еще и вылет из Кубка. У «Спартака» неудачная серия, к Гильермо Абаскалю тоже начались претензии.

- А кто приглашал этих заморских спецов, пусть он и отвечает.

- Заморских?

- Ну, а как их еще назвать? И к каждому заморскому еще и по толмачу нужно поставить.

- Но «Спартак» при Абаскале неплохо заиграл, просто какая-то серия неудачная пошла.

- Думаю, не стоит за 9 туров до финиша тренеров менять. Пусть уже доиграют сезон. А там – руководству спокойно сесть и во сем разобраться.

Но все равно я не понимаю, зачем в нынешней ситуации приглашать иностранцев? В еврокубках мы не играем. Чем тратить деньги на иностранцев, не проще ли своего тренера воспитать?

источник: «Советский спорт»
Валерий Овчинников: «Спартак» и «Динамо» вылетели? А кто приглашал этих заморских спецов? 
Валерий Овчинников: «Спартак» и «Динамо» вылетели? А кто приглашал этих заморских спецов? 
Два столичных гранда – «Спартак» и «Динамо» – вылетели из Кубка России. Причем динамовцы вчера проиграли по пенальти на своем поле команде первой лиги «Акрону». Напомним, что обе команды тренируют иностранцы. 
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