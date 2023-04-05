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Обещает ли Кубок Короля интригу?

В Памплоне, одном из древнейших городов Испании, гуляют уже второй день. Местный клуб «Осасуна» сотворил сенсацию и вышел второй раз в своей истории в финал Кубка Короля.
Обещает ли Кубок Короля интригу?
05 апреля 2023 19:32
автор: Анастасия Лукачи

Полуфинальная битва с «Атлетиком» из Бильбао завершилась в овертайме со счетом 1:1. Но, поскольку в первом матче противостояния двух баскских команд «Осасуна» вырвала победу со счетом 0:1, это позволило «красным» пройти дальше. На этот раз, коллектив из Памплоны вывел в финал Кубка Испании гол Пабло Ибаньеса, оформленный на 116-й минуте. Клуб, название которого в переводе с баскского означает «здоровье», пробился в финал Кубка Испании впервые с сезона-2004/05, где «Осасуна» уступила в решающем матче «Бетису» (1:2). Теперь памплонцам предстоит померяться силами с одним из тяжеловесов Ла Лиги – «Реалом» или «Барселоной».

Так что, задача перед главным тренером клуба из Памплоны (баски, кстати, называют город Ирунья) Ягобом Аррасате стоит интересная – противостоять одному из лидеров испанского чемпионата без особых звезд в составе, занимая середину турнирной таблицы и не являясь, по статистике, результативной командой примеры. В этом сезоне «красные» забили всего лишь 22 гола в 27-и встречах.

Тем не менее, «Осасуна» известна своей крепкой обороной и зашкаливающим количеством длинных передач. Да и коуч у команды из Памплоны, хоть и не может похвастаться названиями больших клубов в резюме, с «Осасуной» уже прошел огонь и воду, вытащив клуб из Сегунды в элитный дивизион. Так что, как мотивировать себя и своих ребят на победу в Кубке страны он точно знает, осталось дело за малым – хватило бы сил и мастерства, ну и немного футбольного фарта баскам тоже не помешает.

Напомним, что финал Кубка Короля состоится 6 мая.

источник: «Советский спорт»
Обещает ли Кубок Короля интригу?
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