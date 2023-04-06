ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Барса» в очередной раз доказала, что не может встать после ударов на больших турнирах

Испанская пресса в экстазе от разгромной победы «Реала» в Эль Класико.
«Барса» в очередной раз доказала, что не может встать после ударов на больших турнирах
06 апреля 2023 09:49
автор: Артем Зибрак
автор фото: Соцсети ФК "Реал"

MARCA: «ТАКОГО НЕ ПОМНЯТЬ ДАЖЕ ВЕТЕРАНЫ “РЕАЛА”»

«Реал» подарил своим болельщикам страстную незабываемую среду. Как и в том финале на «Месталье» в 2014 году, когда Гарет Бэйл устроил свой легендарный забег с Марком Барта, сливочные одолели в Кубке «Барселону», но на этот раз сделали это на самом «Камп Ноу», на глазах у местных фанатов, предполагавших такого исхода даже в самых страшных кошмарах. Бесспорная победа позволила Анчелотти ответить на поражение от Хави на своем стадионе. Победа со счетом 4:0 в «Колизее Барселоны», такого не помнят даже ветераны «Реала».

MUNDODEPORTIVO: «”БАРСЕЛОНА” СЛИШКОМ ЛЕГКО РАЗВАЛИЛАСЬ»

Победа Мадрида на Камп Ноу. Уже много лет мы не видели ничего подобного. На самом деле, это было нечто беспрецедентное. Гол Винисиуса прямо перед перерывом и еще один гол Бензема в начале второго тайма положили конец хорошей работе «Барселоны», и она слишком легко развалилась. Позже Бензема поставил точку еще двумя голами, в то время как «Барселона», лидер Ла Лиги, ничем не смогла ответить. Небывалая победа на «Камп Ноу».

В первом тайме доминирование «Барсы» было неоспоримым, но, по сути, привело только к одному явному моменту Левандовского. А во втором тайме «Реал» продемонстрировал весь свой арсенал: эффективность, зрелость, конкурентоспособность и спокойствие. «Барселона» так и не оправилась от ударов первых двух голов, а «Мадрид» выступил гораздо лучше, чем каталонская команда.

ELMUNDO: «КАТАЛОНЦАМ НЕ СТОИЛО ВВЯЗЫВАТЬСЯ В ВОЙНУ НЕРВОВ»

Не было ничего более метафоричного, чем происхождение гола, которым «Реал» сравнял счет по сумме двух матчей. Когда первый тайм уже завершался, Куртуа изумительно вытащил мяч после удара Левандовского. И «Барселона», которая до сих пор была наиболее сконцентрирована в обороне, пропустила контратаку, направленную против самого слабого звена в защите – Маркоса Алонсо. Винисиус возглавил этот прорыв и завершил его, несмотря на попытку Кунде выручить партнеров на ленточке. А если и были какие-то сомнения в этом голе, то их разрешил набежавший Бензема.

Этот удар для «Барселоны» был нанесен очень не вовремя. В перерыве игроки каталонцев засомневались, стоило ли ввязываться в войну нервов, которой Гави не знал, как избежать. Полузащитник участвовал во всевозможных стычках с Винисиусом, в результате чего оба ониполучили по предупреждениюуже через полчаса адского танца провокаций, толчков и пинков. Но бразилец получил от всего этого куда больше выгоды, чем его оппонент, потерявший в итоге голову.

SPORT.ES: «ЖЕСТОКИЙ ИСХОД ДЛЯ “БАРСЫ”»

Суровое наказание для «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала». Превосходя соперника в первом тайме, команда Хави растерялась, пропустивконтратаку Винисиуса, которая привела к ничейному результату. Очень жестокий исход для «Барсы», которая в очередной раз показала, что не учится вставать от ударов на больших турнирах.

CUATRO.COM: «”БАРСА” ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕРТВА»

Гол на исходе первого тайма оставил «Барсу» косой, почти не реагирующей до конца матча. Как только игра возобновилась, пришла вторая беда – на 49-й минуте Модрич отлично вывел на удар Бензема, и тотидеально пробил в угол.

Это деморализовало подопечных Хави, и они не смогли переломить преимущество «Мадрида». Сливочные хотели большего и продолжали идти в атаку, за что были награждены грубой ошибкой Кессье. Полузащитник подарид Винисиусу пенальти, и у подопечных Анчелотти снова появилась возможность увеличить отрыв. Бензема не промахнулся с «точки» - 3:0 на 58-й минуте.

С этого момента явные шансы и желание забить гол исходили только от «Мадрида». Несмотря на то, что «Барса» нуждалась в голах и была обязана забивать, она была физически и психологически мертва и не могла причинить вред сливочных. Они воспользовались преимуществом, и на 81-й минуте Бензема поставил точку, оформив хет-трик.

источник: «Советский спорт»
«Барса» в очередной раз доказала, что не может встать после ударов на больших турнирах
«Барса» в очередной раз доказала, что не может встать после ударов на больших турнирах
Испанская пресса в экстазе от разгромной победы «Реала» в Эль Класико.
06.04.2023 09:49
Футбол
автор: Артем Зибрак
Бейл отправил армейцев на Урал. ЦСКА – в финале Пути РПЛ
Бейл отправил армейцев на Урал. ЦСКА – в финале Пути РПЛ
Соперники уже готовились к пенальти, когда защитник гостей Гленн Бейл забил в свои ворота.
05.04.2023 22:04
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Обещает ли Кубок Короля интригу?
Обещает ли Кубок Короля интригу?
В Памплоне, одном из древнейших городов Испании, гуляют уже второй день. Местный клуб «Осасуна» сотворил сенсацию и вышел второй раз в своей истории в финал Кубка Короля.
05.04.2023 19:32
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Валерий Овчинников: «Спартак» и «Динамо» вылетели? А кто приглашал этих заморских спецов? 
Валерий Овчинников: «Спартак» и «Динамо» вылетели? А кто приглашал этих заморских спецов? 
Два столичных гранда – «Спартак» и «Динамо» – вылетели из Кубка России. Причем динамовцы вчера проиграли по пенальти на своем поле команде первой лиги «Акрону». Напомним, что обе команды тренируют иностранцы. 
05.04.2023 16:58
Футбол
автор: Юрий Волохов
Ставка на гениев не сработала: «ПСЖ» будет строить новую команду без Месси и Неймара
Ставка на гениев не сработала: «ПСЖ» будет строить новую команду без Месси и Неймара
Лионель Месси с большой долей вероятности покинет «ПСЖ». В Париже также хотят избавиться от Неймара. Остается один Мбаппе и тот всего на сезон. Ставка на суперзвезд не сработала.
05.04.2023 16:27
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Обычаи наши вечны»? Новый формат Кубка России ругают совершенно беспочвенно
«Обычаи наши вечны»? Новый формат Кубка России ругают совершенно беспочвенно
Наш автор Артем Зибрак наслаждается обновленным Кубком России и негодует по поводу претензий к его формату.
05.04.2023 15:22
Футбол
автор: Артем Зибрак
Тухель, Конте, Роджерс, Лэмпард, Джеррард и Марш уже пали. В АПЛ рекордное количество отставок
Тухель, Конте, Роджерс, Лэмпард, Джеррард и Марш уже пали. В АПЛ рекордное количество отставок
13 главных тренеров лишились работы по ходу нынешнего розыгрыша АПЛ. Предыдущий рекорд перебит на треть.
05.04.2023 13:40
Футбол
автор: Артем Зибрак
«С детства за “Акрон”». Интернет гудит после поражений «Динамо» и «Спартака» в Кубке России
«С детства за “Акрон”». Интернет гудит после поражений «Динамо» и «Спартака» в Кубке России
Соцсети в экстазе от подвигов «Урала» и «Акрона».
05.04.2023 10:09
Футбол
автор: Артем Зибрак
Ветеранский футбол в Турине. «Ювентус» не удержал победу над «Интером» в полуфинале Кубка Италии
Ветеранский футбол в Турине. «Ювентус» не удержал победу над «Интером» в полуфинале Кубка Италии
Все самое интересное произошло после 80-й минуты. Оба автора голов не примут участия в ответной встрече из-за удалений.
05.04.2023 00:09
Футбол
автор: Артем Зибрак
Кризис «Спартака» – это факт. «Урал» выиграл ответный матч и вышел в финал Пути РПЛ
Кризис «Спартака» – это факт. «Урал» выиграл ответный матч и вышел в финал Пути РПЛ
Худший матч красно-белых при Абаскале – ни мысли, ни техники, ни желания.
04.04.2023 19:01
Футбол
автор: Артем Зибрак
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика