«Барса» в очередной раз доказала, что не может встать после ударов на больших турнирах

MARCA: «ТАКОГО НЕ ПОМНЯТЬ ДАЖЕ ВЕТЕРАНЫ “РЕАЛА”»

«Реал» подарил своим болельщикам страстную незабываемую среду. Как и в том финале на «Месталье» в 2014 году, когда Гарет Бэйл устроил свой легендарный забег с Марком Барта, сливочные одолели в Кубке «Барселону», но на этот раз сделали это на самом «Камп Ноу», на глазах у местных фанатов, предполагавших такого исхода даже в самых страшных кошмарах. Бесспорная победа позволила Анчелотти ответить на поражение от Хави на своем стадионе. Победа со счетом 4:0 в «Колизее Барселоны», такого не помнят даже ветераны «Реала».

MUNDODEPORTIVO: «”БАРСЕЛОНА” СЛИШКОМ ЛЕГКО РАЗВАЛИЛАСЬ»

Победа Мадрида на Камп Ноу. Уже много лет мы не видели ничего подобного. На самом деле, это было нечто беспрецедентное. Гол Винисиуса прямо перед перерывом и еще один гол Бензема в начале второго тайма положили конец хорошей работе «Барселоны», и она слишком легко развалилась. Позже Бензема поставил точку еще двумя голами, в то время как «Барселона», лидер Ла Лиги, ничем не смогла ответить. Небывалая победа на «Камп Ноу».

В первом тайме доминирование «Барсы» было неоспоримым, но, по сути, привело только к одному явному моменту Левандовского. А во втором тайме «Реал» продемонстрировал весь свой арсенал: эффективность, зрелость, конкурентоспособность и спокойствие. «Барселона» так и не оправилась от ударов первых двух голов, а «Мадрид» выступил гораздо лучше, чем каталонская команда.

ELMUNDO: «КАТАЛОНЦАМ НЕ СТОИЛО ВВЯЗЫВАТЬСЯ В ВОЙНУ НЕРВОВ»

Не было ничего более метафоричного, чем происхождение гола, которым «Реал» сравнял счет по сумме двух матчей. Когда первый тайм уже завершался, Куртуа изумительно вытащил мяч после удара Левандовского. И «Барселона», которая до сих пор была наиболее сконцентрирована в обороне, пропустила контратаку, направленную против самого слабого звена в защите – Маркоса Алонсо. Винисиус возглавил этот прорыв и завершил его, несмотря на попытку Кунде выручить партнеров на ленточке. А если и были какие-то сомнения в этом голе, то их разрешил набежавший Бензема.

Этот удар для «Барселоны» был нанесен очень не вовремя. В перерыве игроки каталонцев засомневались, стоило ли ввязываться в войну нервов, которой Гави не знал, как избежать. Полузащитник участвовал во всевозможных стычках с Винисиусом, в результате чего оба ониполучили по предупреждениюуже через полчаса адского танца провокаций, толчков и пинков. Но бразилец получил от всего этого куда больше выгоды, чем его оппонент, потерявший в итоге голову.

SPORT.ES: «ЖЕСТОКИЙ ИСХОД ДЛЯ “БАРСЫ”»

Суровое наказание для «Барселоны» в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против «Реала». Превосходя соперника в первом тайме, команда Хави растерялась, пропустивконтратаку Винисиуса, которая привела к ничейному результату. Очень жестокий исход для «Барсы», которая в очередной раз показала, что не учится вставать от ударов на больших турнирах.

CUATRO.COM: «”БАРСА” ФИЗИЧЕСКИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕРТВА»

Гол на исходе первого тайма оставил «Барсу» косой, почти не реагирующей до конца матча. Как только игра возобновилась, пришла вторая беда – на 49-й минуте Модрич отлично вывел на удар Бензема, и тотидеально пробил в угол.

Это деморализовало подопечных Хави, и они не смогли переломить преимущество «Мадрида». Сливочные хотели большего и продолжали идти в атаку, за что были награждены грубой ошибкой Кессье. Полузащитник подарид Винисиусу пенальти, и у подопечных Анчелотти снова появилась возможность увеличить отрыв. Бензема не промахнулся с «точки» - 3:0 на 58-й минуте.

С этого момента явные шансы и желание забить гол исходили только от «Мадрида». Несмотря на то, что «Барса» нуждалась в голах и была обязана забивать, она была физически и психологически мертва и не могла причинить вред сливочных. Они воспользовались преимуществом, и на 81-й минуте Бензема поставил точку, оформив хет-трик.