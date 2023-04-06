Разбился, удирая от полиции. Почему вратарь сборной России прикован к кровати

В 2010 году голкипер Вениамин Мандрыкин, некогда выступавший за сборную России и бравший с ЦСКА Кубок УЕФА, был уже очень далек от основного состава «армейцев». Валерий Газзаев к тому моменту сделал ставку на Игоря Акинфеева, а своего второго голкипера полностью «зачехлил». Мандрыкин скитался по арендам: уходил в «Томь», «Ростов», «Спартак-Нальчик». Докатился и до брянского «Динамо».

В итоге именно в Брянске жизнь Вениамина разделилась на до и после. Страшная авария сделала известного вратаря инвалидом.

Но он не теряет присутствия духа и ни о чем не жалеет.

Положил стрелку

Мандрыкина всегда привлекали уличные гонки. Футболисты ЦСКА даже боялись ездить вместе со своим вратарем из-за его экстремального вождения. Мандрыкин мог гнать на скорости 200 км/ч, держа руль одной рукой и беззаботно покуривая. Сам голкипер признавался, что однажды на МКАДе развил скорость 260 км/ч. Так сказать, «положил стрелку».

В Брянске, где широкополосных магистралей нет, Мандрыкин от своего хобби не отказался. Однажды вечером Вениамин в компании двух девушек и двух одноклубников затеял гонку по городу с полицией. Впоследствии Вениамин признавался: никогда не останавливался, если ехал «под градусом». Адреналин подскакивал, хотелось скорости. Зачастую вратарь от преследования уходил, но в этот раз не справился с управлением.

– Превышал я крепко, что и говорить. Не справился с управлением. Надо поворачивать направо, а скорость огромная. Колесом въехал в бордюр – и машина взлетела. Приземлилась на крышу, прямо у водительского места. Было нас пятеро – Максим и Марат, тоже футболисты брянского «Динамо», и две девчонки. Все восемь подушек сработали. А на крыше они не предусмотрены. Удар пришелся мне в голову и пошел ниже, четвертый позвонок разлетелся на осколки. Пятый сместился. Я сразу отключился, – рассказывал Мандрыкин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Пассажиры мандрыкинского «Порше» почти не пострадали. А сам голкипер оказался в больнице с переломом шейного позвонка и повреждением спинного мозга. Все расходы по лечению взял на себя президент ЦСКА Евгений Гинер, за что Вениамин и по сей день очень благодарен бывшему боссу.

Поначалу Мандрыкин совершенно не мог двигаться, но впоследствии к нему частично вернулась чувствительность рук. Как шутит сам вратарь, теперь он хотя бы может почесать лицо.

Ни о чем не жалеет

Сегодня дни Мандрыкина проходят довольно однообразно. Он лежит на кровати и, по большей части, смотрит телевизор. По собственному признанию, Вениамин довольно быстро смирился с тем, что на всю жизнь останется обездвиженным. Помогла в том числе религия: Мандрыкин до сих пор называет Библию самой интересной книгой и может процитировать почти любую главу. Вообще Вениамин любит пофилософствовать.

– Я историю люблю. А она не терпит сослагательного наклонения. Все уже произошло так, как произошло. И нечего унывать, тосковать. Уныние – это вообще грех. Надо жить дальше, радоваться близким, родным. Как можешь, помогать им, – говорил он в интервью «Матч ТВ».

Мандрыкина регулярно навещают дети, а иногда даже бывшие партнеры по команде. Подобные визиты и становятся для него главным развлечением. Психологически Вениамин не страдает. Признается, что даже после аварии не нуждался в помощи специалиста. При этом, на улице бывший вратарь практически не бывает: не видит там для себя ничего интересного.

Оглядываясь назад, Мандрыкин понимает, что во всем можно винить только себя. А спрашивать с Бога за собственную оплошность и вовсе не имеет смысла.

– Мои руки держали руль, моя нога давила на газ. Все «испытания» я сам придумал. На кого сосулька падает с крыши, тоже сам виноват – можно было взглянуть наверх, отойти подальше. И тот парень, который на уроке физкультуры в пол головой вошел, сам виноват – можно было аккуратнее делать. Но я виноват сильнее, чем все они. Бог тут ни при чем, – рассуждал Вениамин в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Любопытно, что Мандрыкин не очень-то жалеет о своем роковом пристрастии к скорости, которое превратило его в инвалида. Вероятно, эмоции, которые голкипер получал, молниеносно входя в крутые повороты, были для него очень важны. «Безопаснее не жить вообще», – заявляет голкипер, тем самым давая понять: в душе он все тот же азартный и позитивный человек.