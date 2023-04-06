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Дмитрий Селюк: В Барселоне много болельщиков «Реала», мой тренер по сквошу болеет за «Реал»

В среду, 5 апреля, мадридский клуб разгромил «Барселону» со счетом 4:0 на «Камп Ноу» в полуфинале Кубка Испании.
Дмитрий Селюк: В Барселоне много болельщиков «Реала», мой тренер по сквошу болеет за «Реал»
06 апреля 2023 19:30
автор: Юрий Волохов

Мы позвонили футбольному агенту Дмитрию Селюку, который живет в Барселоне, и попросили его поделиться впечатлениями о матче.

Не сомневался, что «Реал» выиграет, – категоричен Селюк.

Почему?

«Барселона» возрождается, уверенно лидирует в чемпионате, Хави просто молодец. Но в таких матчах многое решает опыт. В «Барселоне» много юных талантов, а в «Реале» сплошь опытные игроки. Настоящие бойцы кубковых баталий. Это сыграло решающую роль.

Какие настроения в Барселоне после такого разгрома?

Ну, какие настроения? Мой сын болеет за «Барсу», они в школе обсуждали этот матч. Но стоит учесть, что в Барселоне живет много болельщиков «Реала», как это ни странно звучит. И они появились не сейчас, так было всегда. Например, мой тренер по сквошу болеет за «Реал». В Испании начались пасхальные каникулы, многие разъехались, а он специально остался, чтобы сходить на игру и поболеть за «Реал».

Добавьте сюда большую диаспору болельщиков «Эспаньола». Конечно, они за «Реал» не болеют, но они всегда против «Барселоны».

Вы не в курсе – билеты на матч можно было купить перед игрой?

Вряд ли, если только у спекулянтов. В кассах на такие матчи точно билетов нет.

Понятно, что на эль класико билетов не бывает. Люди со всего мира съезжаются на такие матчи.

Очень много людей с абонементами, у них хорошие места на центральных трибунах. Люди годами и десятилетиями стоят в очереди, чтоб купить такой абонемент. Они передаются по наследству – от деда к отцу, от отца к сыну.

Это известно – в Англии то же самое.

Билетов на топовые матчи нет, но, если кто-то из владельцев абонементов уезжает, он продает свое место на этот матч. И далеко не всегда абонементы покупают богатые люди. Нередко это люди с небольшими доходами. Порой, они продают свое место на топовые матчи – эль класико, игры Лиги чемпионов, и отбивают стоимость годового абонемента.

источник: «Советский спорт»
Дмитрий Селюк: В Барселоне много болельщиков «Реала», мой тренер по сквошу болеет за «Реал»
Дмитрий Селюк: В Барселоне много болельщиков «Реала», мой тренер по сквошу болеет за «Реал»
В среду, 5 апреля, мадридский клуб разгромил «Барселону» со счетом 4:0 на «Камп Ноу» в полуфинале Кубка Испании.
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