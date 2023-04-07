«Все в команде хотели “Спартак”». Сказка «Акрона» в Кубке России продолжается

ИСТОРИЧЕСКИЙ МОМЕНТ

Кубок России – турнир Золушек. В хорошем смысле, естественно. Если за чемпионство практически в любой лиге могут побороться две-три наиболее богатые команды (за редким исключением вроде «Лестера»-2016), то в кубке, как на дороге или в бане – все равны.

Не так давно свою минуту славы в финале получали футболисты «Химок» (2005 и 2020), «Урала» (2017 и 2019), «Авангарда» (2018), «Кубани» (2015), «Алании» (2011), «Сибири» (2010) и «Амкара» (2008), а «Ахмат» (в 2004 году еще «Терек») и «Тосно» (2018) вообще заполучали главный трофей в клубной истории. Для многих участников тех игр они были главными в жизни.

В нынешнем розыгрыше Кубка России тоже есть Золушка. Несмотря на критику формата со стороны части болельщиков и обвинений в том, что он сделан в угоду командам премьер-лиги, скромный тольяттинский «Акрон» одержал шесть (!) побед подряд, пропустил только один (!) мяч и добрался до второго полуфинала Пути регионов, где примет сам «Спартак».

Более значимого события в истории клуба и – подозреваю – Жигулевска, где «Акрон» проводит домашние матчи, не было. Но это не значит, что и не будет, ведь красно-белые станут уже четвертой командой из Москвы, оказавшейся на пути тольяттинцев, и пятой из столичного региона, если учитывать «Пересвет» из Домодедово, вернувшийся из Жигулевска с пятью безответными голами. В той игре на трибунах собралось всего 110 зрителей (стадион вмещает полторы тысячи), но можно не сомневаться, что на 10-кратных чемпионов страны соберется вся Самарская область.

«ХОТИМ ИГРАТЬ В ЖИГУЛЕВСКЕ»

«Супер, как и хотели! Да, «Спартак» едет в Жигулевск, – не скрывал радости после жеребьевки гендиректор «Акрона» Алексей Власов. – Ничего не меняем на ходу, только к суперфиналу поменяем домашний стадион. На матче с «Локомотивом» было много болельщиков. Понятно, что «Спартак» может гораздо больше собрать, но опасений пока со стороны полиции не было. Хотим играть в Жигулевске. Думаю, что и для местной полиции это тоже праздник. Хотя, может быть, с точки зрения организационных моментов тяжело.

Конечно, «Спартак» – не чужой клуб, все в клубе и команде хотели «Спартак». Наверное, отчасти были услышаны. С коллегами и приятелями переписывались, шутили после матча, что встрече быть. Предчувствие было с обеих сторон. Настрой – двигаться дальше и побеждать. У нас тяжелый путь, много матчей надо сыграть, чтобы оказаться в главной игре.

Цены на билеты мы поднимем, но они не будут сильно кусачими. Что касается спекулянтов, мы в прошлом матче понимали ажиотаж, делали несколько этапов, сейчас думаем реализовать в формате программы лояльности.

Приоритет будет тем, кто с нами и в снег, и в дождь, и в жару. 10% выделяем гостям, но максимально хотим, чтобы наши болельщики заполнили трибуны».

В текущем розыгрыше Кубка «Акрон» идет по нарастающей. Уложили на лопатки «Пересвет», затем – «Торпедо» (2:0), а в марте-апреле выиграли по пенальти у «Локомотива» (1:1, 7:6 по пен.) и «Динамо» (0:0, 4:1 по пен.). Для сравнения, «Краснодару» серия пенальти впервые в истории покорилась только в четверг. В следующий раз после «Спартака» команда из столицы может встретиться тольяттинцам уже только в Суперфинале, если, конечно, они выиграют два ближайших матча, а ЦСКА окажется сильнее «Урала». А там, глядишь…

ЧАСТНЫЕ. ЭФФЕКТИВНЫЕ. ТВОИ

Знаете, что еще интересно? Из шести оставшихся участников Кубка России четыре клуба – частные: ЦСКА, «Спартак», «Краснодар» и «Акрон». Да и «Урал» хотя и не является собственностью Григория Иванова, точно его личное детище, в жизнеспособности которого он лично заинтересован. Поэтому и управляет командой, как эффективный управленец, а не ставленник регионального губернатора. Что это, если не очередное доказательство эффективности частных средств в футболе (и шире - в спорте)?

«Акрону» всего пять лет. Он основан одноименным холдингом – одним из крупнейших в России вертикально-интегрированных промышленно-металлургических холдингов полного цикла, удерживающим лидерские позиции по объемам заготовки и переработки лома черных и цветных металлов на территории Российской Федерации и стран СНГ, сказано на официальном сайте компании.

Его (холдинга) основатель и гендиректор Павел Морозов является основателем и гендиректором и в футбольном клубе. Поначалу команда гоняла в любителях, а на профессиональный уровень попала в 2019 году и сходу выиграла Вторую лигу. На сегодня это крепкий середняк Первой лиги с одним из самых крупных бюджетов по дивизиону (оценка инсайдера Сергея Ильева).

Возглавляет команду экс-защитник «Томи», «Крыльев Советов» и даже «Краснодара» Виталий Калешин. Тренерскую карьеру он начинал в системе «быков», но быстро перебрался в «Кубань», дорос там до главного, а затем возглавлял «Балтику» и «Тверь». В «Акроне» он сменил Виталия Панова и с сентября выдал впечатляющий отрезок – 12 побед, 10 ничьих и только одно поражение.

Капитан команды – 32-летний вингер Антон Килин, залетавший в РПЛ с «Уфой» и «Тамбовом» (2 гола и 2 передачи), а основной нападающий с января – Андрес Понсе (4+1 в пяти матчах Первой лиги), известный по выступлениям за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор».