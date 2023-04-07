Гус Иваныч, хорватский рок-н-рольщик и «тренеришка». Иностранные тренеры РПЛ, часть 14

ГУС ХИДДИНК, Нидерланды – 43 матча: 19-12-12 (в среднем 1,6 очка за матч)

Клуб: «Анжи»

Достижения: бронза РПЛ и финал Кубка России

Годы в России: 2006-2010, 2012-2013

Во второй раз Гус Иванович прибыл в Россию после работы со сборной в 2012 году, когда миллиардер Сулейман Керимов надувал мыльный пузырь «Анжи». Поначалу проект выглядел грандиозно, и Хиддинк стал не только тренером, но и вице-президентом по развитию. Клуб тратил на трансферы десятки и сотни миллионов евро, в Махачкалу приехали Роберто Карлос, Самуэль Это’О, Мбарк Буссуфа, Лассана, Диарра, Юрий Жирков, Балаж Джуджак, Диего Тарделли, Олег Шатов, Виллиан и Игорь Денисов, а под конец эпохи одним глазком заглянул Александр Кокорин.

Та команда по составу была мощнее нынешнего «Зенита», но строилась постепенно, поэтому до самых больших высот добраться не успела. То был непростой период становления коллектива, состоявшего из очень амбициозных и авторитетных игроков. Достаточно вспомнить, как победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и «Интера» Это’О чуть ли не брал на себя тренерские обязанности и во всем был первым и главным, что привело к конфликту с вечным борцом за справедливость Денисовым.

«В целом, Это′О не давил на партнеров и не был конфликтным. Да, много брал на себя, хотя делал это максимально профессионально. Но чтобы чему-то учить тренеров – никогда. Самюэль был капитаном и лидером «Анжи», много пахал, требовал, чтобы и другие игроки выкладывались по максимуму», – рассказывал в интервью Sport24 Одил Ахмедов.

В сезоне-2012/13 «Анжи» заскочил в тройку призеров и в финал Кубка, где лишь в серии пенальти уступил ЦСКА – Жирков проиграл дуэль бывшему партнеру Игорю Акинфееву, а Жусилей свой удар смазал. Зато на пути в финал махачкалинцы выбили «Зенит» с Халком, Акселем Витселем и Данни в составе. Отдельного упоминания заслуживает и поход в Лиге Европы. В квалификации «Анжи» прошел «Гонвед», «Витесс» и АЗ, вышел из группы с «Удинезе», «Янг Бойз» и «Ливерпулем» (1:0 дома!), в первом раунде плей-офф справился с «Ганновером» и лишь в 1/8 финала обидно оступился на «Ньюкасле» - 0:0, 0:1, пропустив решающий мяч аж на 93-й минуте ответного матча в Англии.

Увы, Керимов быстро наигрался и стал выводить инвестиции обратно, клуб мгновенно обеднел и уже в следующем сезоне вылетел из РПЛ, затем несколько лет бился в судорогах долгов и нищеты, а летом 2022 не смог получить лицензию даже на участие во Второй лиге.

У уже тогда возрастного Хиддинка в следующие 10 лет были два ярких эпизода – назначение в сборную Нидерландов (выиграл только четыре матча из 10) и в «Челси» на вторую половину сезона-2015/16, но без каких-либо внятных целей и задач (10 побед в 27 матчах). После этого мэтр просто наслаждался пенсией на разных континентах – числился то в молодежной сборной Китая, то в сборной Кюрасао, то внештатным помощником главного тренера сборной Австралии Грэма Арнольда, которому помогал с селекцией перед ЧМ-2022. Сейчас Хиддинку 76 лет.

СЛАВЕН БИЛИЧ, Хорватия – 30 матчей: 12-7-11 (1,43 очка за матч)

Клуб: «Локомотив»

Достижения: -

Годы: 2012-2013

Тогда же приезжал в Россию любимец российских болельщиков Славен Билич, чья сборная Хорватии в 2007 году обыграла на «Уэмбли» англичан и тем самым подарила России путевку на Евро-2008, где наши взяли бронзу.

Ольга Смородская не устояла перед искушением переманить тренера. Благо, денег у «Локомотива» в те годы хватало. «Он один из лучших тренеров в Европе. Он амбициозен и идеально подходит для такой молодой и голодной до успехов команды, как «Локомотив». Я была поражена его талантом и уверена, что он поднимет мою команду на новый уровень», – не сомневалась в успехе президент «Локо».

Поначалу у хорвата, игравшего в своей рок-группе, получалось неплохо – шесть побед в девяти турах, ничья с «Зенитом» в Петербурге и промежуточное третье место, но тот матч в Питере дал старт семиматчевой безвыигрышной серии, по ходу которой железнодорожники еще и вылетели из Кубка России от «Ахмата». Вернуться на победные рельсы ему так и не удалось. В последних 11 турах его команда выиграла всего трижды и финишировала девятой, так что шансов остаться на следующий сезон у Билича не было. Хотя, как и Коусейру, в целом он оставил довольно приятное впечатление у нейтральных зрителей.

Без работы он оставался всего 10 дней, после чего возглавил «Бешикташ», с которым за два года выиграл два чемпионата Турции. Затем последовало предложение от «Вест Хэма», и первый сезон (2015/16) тренер провел на ура, финишировав на седьмом месте с правом сыграть в Лиге Европы. Увы, после этого успеха команда стала деградировать. В еврокубках последовал позорный вылет в квалификации от румынской «Астры», в чемпионате команда опустилась на 11-е место, а в следующем сезоне после 11 туров шла в зоне вылета, и Билич был уволен.

Впоследствии он еще дважды приезжал в Англию, но не в премьер-лигу, а в чемпионшип. «Вест Бромвич» ему даже удалось вывести в элиту, но после 13 туров (1 победа и 19-е место) он вновь был уволен. Тренеру довелось также поработать в Саудовской Аравии и Китае, а последним местом его работы был «Уотфорд», откуда он был уволен 7 марта.

УНАИ ЭМЕРИ, Испания – 17 матчей: 9-2-6 (1,71 очка за матч)

Клуб: «Спартак»

Достижения: -

Год: 2012

Вот уж о ком после Москвы говорилось тысячу раз, ведь из всех спартаковских тренеров (а, может, и вообще тренеров РПЛ) он сделал самую впечатляющую европейскую карьеру: с «ПСЖ» выиграл все французские турниры, трижды привел к победе в Лиге Европы «Севилью» и еще раз – «Вильярреал».

Короткий период в «Спартаке» получился предельно странным. Эмери приехал в Москву благодаря хорошо известному в Испании гендиректору Валерию Карпину, хотя после четырех лет в «Валенсии» 40-летний специалист считался одним из самых талантливых в Европе и мог рассчитывать на более интересное предложение.

Главной отличительной чертой «Спартака» при Эмери стала нестабильность. Вслед за разгромом «Динамо» (4:0) команда могла устроиться на 0:5 от «Зенита», пройти в квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче», но нарваться на 1:2 в Грозном, достойно билась с «Барсой» на «Камп Ноу» (2:3 с решающим голом Лионеля Месси на 80-й минуте), а затем, ведя по ходу матча 2:1, с тем же счетом проигрывала дома «Селтику».

«Спартак» был эпически нестабилен, а тренер одинок в Москве. Он не имел поддержки руководства и тренерского штаба и слишком доверял футболистам, отчего, видимо, потерял раздевалку. Во всяком случае, знаменитое высказывание про «тренеришку» от Артема Дзюбы показывает, что далеко не все были от него в восторге. Ходят слухи, что Карпин не особо помогал тренеру, чтобы занять его место. Правда или нет, но после 1:5 от «Динамо» так и получилось.

На «тренеришку» Эмери ответил всей последующей карьерой, в ходе которой возглавлял «Севилью», «ПСЖ», «Арсенал», «Вильярреал» и «Астон Виллу». Правда, от репутации исключительно испанского тренера, у которого мало что получается за границей, он пока так и не отделался.

«Он не великий тренер, просто Лиги Европы выигрывает, и все». Похоже, Дзюба не впечатлен до сих пор.