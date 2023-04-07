Лэмпард – идеальный временный вариант. Он позволит «Челси» лучше подготовиться к следующему сезону

Когда Фрэнк Лэмпард во вторник оказался рядом со спортивными директорами «Челси» Лоуренсом Стюартом и Полом Уинстенли во время матча с «Ливерпулем», болельщики синих были просто рады видеть легенду. Никому и в голову не могло прийти, что он вернется в клуб. Пусть, и ненадолго. Но боссы позвали его не просто так, а для того, чтобы порулить командой до конца сезона.

И это очень тонкий ход от руководства лондонцев, который от них даже и не ждешь. Слишком уж с приходом Тодда Боули все хаотично. Но пересказывать все эти 600-миллионные траты и увольнения Томаса Тухеля, а затем и Грэма Поттера, смысла не имеет. Теперь клубу надо написать четкую стратегию развития и ей следовать, внося необходимые коррективы по ходу пьесы.

Главным элементом этой дорожной карты является фигура главного тренера, и вот здесь у синих большие проблемы, потому что совершенно неясно, не только кто займет эту должность, но и какими характеристиками должен обладать потенциальный претендент. И вообще доступен ли такой специалист в принципе. Поскольку сейчас выбор тренеров очень ограничен, с приходом Лэмпарда Стюарт и Уинстенли получили отсрочку для решения головоломки.

Они могут неспеша составлять свой шорт-лист и пытаться подписать тех, кого считают нужным. По завершении сезона сделать это будет проще. Например, Юлиан Нагельсманн после увольнения из «Баварии» хочет до лета перезарядить батарейки, а Рубен Аморим из «Спортинга» не готов бросить парней посреди сезона, в котором они уже добрались до четвертьфинала Лиги Европы и имеют не такие уж плохие шансы пройти болезненный «Ювентус».

Казалось бы, необходимое боссам время мог бы дать и Бруно Сальтор, оставшийся в тренерском штабе после ухода Поттера. Но разве можно сравнивать его с фигурой Лэмпарда? Фрэнк – икона «Стэмфорд Бридж», лучший бомбардир в истории «Челси» (211) и четвертый по количеству проведенных матчей (648, в XXI веке больше было только у Джона Терри – 717). Он настолько любим английскими болельщиками, что даже в «Эвертоне», который он загнал на предпоследнее место АПЛ, зрители относились к нему с большим уважением.

Еще один аспект – тренерские таланты Лэмпарда. Да, в стане «ирисок» у него не получилось, но вообще-то первый заход в «Челси» у него был достойным. Несмотря на то, что из полутора лет целый сезон клуб находился под трансферным баном, он остался в лидерах АПЛ, набирая в среднем 1,75 очка за матч. Это больше, чем при Поттере (1,42) и Гусе Хиддинке (1,52). Лэмпард стабильно выводил синих в плей-офф Лиги чемпионов и дошел до финала Кубка Англии.

Да и игрокам, которые гуглили фамилию Поттера после его назначения, не придется искать в интернете, кого это к ним привели. Уж Лэмпарда-то точно знают все.

Это сочетание достаточной квалификации и непререкаемого авторитета дает клубу возможность спокойно завершить сезон, параллельно разбираясь с будущим тренером. Много ли тренеров имеют подобные преимущества и – главное – согласятся прийти в команду на заранее оговоренный короткий срок? И многие ли из них будут так мотивированы, как человек, являющийся символом «Челси»?

Так что подписание Лэмпарда – идеальный ход. Но лишь первый в череде необходимых. И больше Стюарту с Уинтенли ошибаться нельзя.