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Сергей Хусаинов: Штраф в 60 тысяч точно не выбьет Абаскаля из колеи перед дерби с «Динамо»

В четверг, 6 апреля, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был оштрафован КДК РФС на 60 тысяч рублей за чрезмерную критику арбитра матча «Спартак» – «Ахмат» Алексея Сухого.
Сергей Хусаинов: Штраф в 60 тысяч точно не выбьет Абаскаля из колеи перед дерби с «Динамо»
07 апреля 2023 18:25
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Виноват ли Абаскаль, и как на него повлияет этот штраф в преддверии завтрашнего дерби с «Динамо»? Об этом мы поговорили с арбитром ФИФА Сергеем Хусаиновым.

Дважды уже после возобновления чемпионата по просьбе Абаскаля руководство «Спартака» вызывало судей на ковер. Там сам испанец мог высказать им претензии на прямую. Арбитры даже извинялись за свои ошибки. Не выглядит ли этот вызов в КДК как своеобразная ответка от судейского корпуса?

Вполне, это такой диалог в интересной форме. Вспоминая историю, шведского арбитра Фредрикссона никуда не вызывали после того, как он не заметил, как Марадона выбил рукой мяч, летевший в ворота после удара Олега Кузнецова. Это было, напомню, на чемпионате мира в Италии в 1990 году. Это была рука Бога-2. Тогда в ФИФА на претензии нашей делегации сказали: «Ноу коммент».

Вот и сейчас судьи могли бы сказать: «Ноу коммент». А так – получился диалог.

Справедливо ли вызвали Абаскаля на КДК?

Нет, претензии Абаскаля к арбитру Сухому были совершенно справедливы. Вратарь «Ахмата» постоянно тянул время, судья не реагировал. И среагировал только, когда до финального свистка оставались считанные секунды. Тогда он решил показать Шелия желтую карточку.

На послематчевой пресс-конференции Абаскаль, возможно, эмоционально высказался по поводу судейства. Но он говорил на итальянском, через переводчика.

В КДК посчитали что он вроде бы допустил какие-то не очень тактичные выражения. Даже специалиста по итальянскому нанимали. 60 тысяч – это много или мало за такое прегрешение, если оно было?

Я не знаю нынешней градации, но, если они считают, что он нанес серьезный моральный ущерб нашему судейскому корпусу, то наказание должно быть больше, чем 60 тысяч.

Этот штраф может выбить из седла Абаскаля перед матчем с «Динамо»?

Конечно, нет. Наоборот, он теперь может дополнительно мотивировать игроков «Ребята, я на вашей стороне, за вас пострадал. Выйдете и докажите, что вы главные на поле, а не судьи».

источник: «Советский спорт»
Сергей Хусаинов: Штраф в 60 тысяч точно не выбьет Абаскаля из колеи перед дерби с «Динамо»
Сергей Хусаинов: Штраф в 60 тысяч точно не выбьет Абаскаля из колеи перед дерби с «Динамо»
В четверг, 6 апреля, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был оштрафован КДК РФС на 60 тысяч рублей за чрезмерную критику арбитра матча «Спартак» – «Ахмат» Алексея Сухого.
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