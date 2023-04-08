Аргентинский гений взялся за Уругвай

Марсело Бьелса, хоть и согласился возглавить сборную «небесно-голубых», но до последнего надеялся вернуться в АПЛ. Аргентинский кудесник больше года находился в творческом отпуске – с тех пор, как в прошлом феврале покинул «Лидс». Бьелса все ждал интересных предложений именно из чемпионата Англии, который был у коуча в карьерном приоритете. В январе этого года он чуть было не получил работу в «Эвертоне», который покинул Фрэнк Лэмпард, но после общения с руководством клуба, аргентинец отказался от этого заманчивого предложения. Бьелса решил, что его тренерские методы совершенно точно не подойдут «ирискам».

В результате «Эвертон» подписал себе в главные тренеры Шона Дайча, известного так же как «рыжий Моуринью». Сейчас команда под его чутким руководством обосновалась на шестнадцатой строчке Английской Премьер-лиги, благополучно выбравшись из зоны вылета.

А, Марсело Бьелса, видимо, устал ждать, когда АПЛ по нему соскучится и все же решился на новые приключения. Тем более, что сборная Уругвая станет уже третьей национальной командой аргентинца. С 1998 по 2004 год 67-летний специалист тренировал сборную Аргентины, став с ней олимпийским чемпионом – эта победа стала первой с 1928 года для команд из Южной Америки на Олимпийском футбольном турнире. Также со сборной своей страны аргентинец завоевал в 2004 году серебро Кубка Америки. В 2007 году Бьелса взялся за сборную Чили и принял с ней участие в ЧМ-2010. Сборная под его руководством дошла до 1/8 финала, где проиграла Бразилии со счетом 0:3.

Теперь Марсело ждет очередной интересный вызов из плоскости преодоления, перевоспитания и креатива. Ведь для Бьелсы футбол – это прежде всего про зрелищность и голы. А в сборной Уругвая – одной из самых титулованных, но при этом одной из самых парадоксальных из национальных команд мира, точно скрыт в этом плане большой потенциал.

Двукратные чемпионы мира не без труда вышли на ЧМ-2022. Да, и на мундиале в Катаре для сборной все сложилось не лучшим образом, несмотря на старания заслуженных мастеров мяча Луиса Суареса, Диего Година и Эдисона Кавани, а также молодых талантов в лице Федерико Вальверде и Дарвина Нуньеса. Впервые с 2002 года Уругвай не смог выйти из своей группы на чемпионате мира. Но, Бьелса любит подобные вызовы – особенно, когда поддерживают его дух новаторства и не перекрывают кислород всевозможными ограничениями и правилами. «Чарруа» давно пора пережить очередной этап расцвета, тем более являясь одной из важных кузниц футбольных талантов. А значит, будем надеяться, что все это время сборной Уругвая не хватало именно его – импульсивного, непредсказуемого, но очень уверенного в себе Марсело Бьелсы, который сможет перезагрузить сборную Уругвая до чемпионских настроек.