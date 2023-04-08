Пас пяткой Луис Альберто – футбольная поэзия! Сарри не подпускает «Юве» к еврокубкам

ДЕРБИ ДВУХ ВТОРЫХ

Центральный матч серии А состоялся на Олимпийском стадионе в Риме, где встречались две самые интересные команды Италии. После «Наполи», конечно. Маурицио Сарри доказывает в «Лацио» свою специализацию – занимать вторые места. Именно на этой позиции идет его команда, однако по результатам эта строчка должна была достаться… «Ювентусу», с которого футбольные власти сняли 15 очков за финансовые махинации. В противном случае у туринцев было бы на четыре очка больше, чем у «орлов».

У хозяев стоит отметить возвращение в основу Чиро Иммобиле. В последний раз это происходило в Неаполе 3 марта, после чего он получил травму, пропустил игру с «Болоньей» и римское дерби, а также вышел на замену в матче с «Монцей». Правда, в нынешнем сезоне 33-летний форвард далеко не так хорош, как раньше. В 21 матче серии А он забил всего девять мячей, а в 28 играх сезона – 11 голов. Забегая вперед, скажем, что и этот матч он себе в актив не занесет.

«Ювентус» предстал практически в оптимальном составе. Если, конечно, вы не считаете Федерико Кьезу игроков старта. Но в последнее время ему приходится довольствоваться выходом по ходу матчей, а за созидание отвечают тонкий Анхель ди Мария и мощный Душан Влахович. Из-за дисквалификации матч пропускал Мойзе Кин, но сомневаюсь, что его отсутствие кто-то считает потерей.

СЕРГЕЙ ТОЛКАЕТ, РАБЬО ПИХАЕТ

В первые минут 20 казалось, что хозяева снесут соперника. Они начали матч очень мощно, причем в том числе и в прямом смысле слова – обложили штрафную Войцеха Щенсного стандартами и завалили подачами. Дважды здоровяк Сергей Милинкович-Савич на скорости врывался в центр штрафной и выпрыгивал выше оппонентов, но оба сильно пробил над перекладиной.

Постепенно клюв «орлов» стал разжиматься. В конце концов, нынешний «Лацио» далек от «Наполи» времен Сарри. Эту команду в первую очередь отличает железобетонная игра в обороне. Достаточно сказать, что в 28 играх римляне пропустили всего 19 мячей.

Тем не менее, именно позиционная атака в классическом стиле Сарри позволила хозяевам открыть счет. И еще лояльное отношение арбитра Марко ди Белло. Он как-то равнодушно отнесся к тому, что Милинкович-Савич, открывшись на дальней штанге, оттолкнул Алекса Сандро, после чего остался с глазу на глаз с Щенсны и без труда его пробил. Действительно странный эпизод.

Правда, радость лациале была недолгой. Уже спустя четыре минуты Адриен Рабьо после розыгрыша углового с третьей попытки с метра протолкнул мяч в сетку. На самом деле, героем этого эпизода был Иван Проведель. Он подряд отразил три удара в упор (один от Бремера, два – от Рабьо), но в конце концов капитулировал. Диву даешься, как защитники отдали своего вратаря на растерзание. Странно видеть это в исполнении футболистов, не пропускавших на протяжении шести (!) туров.

АЛЬБЕРТО – ГЕНИЙ

И все же на сей раз «Лацио» был куда ближе именно к тому, что принято называть сарриболом, то есть авторскому атакующему стилю. Что и подтвердил в начале второго тайма, когда Фелипе Андерсон справа зряче прострелил в район 11-метровой отметки, откуда Луис Альберто пяткой в касание перевел мяч на одиноко стоявшего Маттиа Дзакканьи, которому оставалось только не промахнуться. Итальянец по достоинству оценил гениальный пас партнера. Празднуя гол, он встал на одно колено и «почистил» испанцу бутсу.

Массимилиано Аллегри отреагировал тройной заменой, выпустив разом Леандро Паредеса, Аркадиуша Милика и Кьезу. Появление последнего позволило изменить расстановку, перейдя с 3-5-2 на 4-3-3. Ди Мария стал располагаться в атаке правее, а Кьеза – левее. Помимо очевидного увеличения количества атакующих игроков это позволило гостям масштабнее действовать в прессинге.

Концовка прошла под аккомпанемент не прекращающихся атак «Ювентуса», переигрывавшего соперника на флангах, откуда ди Мария и Кьеза сделали несколько очень перспективных передач в штрафную. Но в завершении гостям не хватило конкретики и они были вынуждены признать поражение. «Лацио» одержал победу в шести из семи последних турах и увеличил отрыв от идущей третьей «Ромы» до пяти очков, а «Юве» упустил возможность вплотную приблизиться к еврокубковой зоне.

Серия А. 29-й тур

«Лацио» - «Ювентус» - 2:1 (1:1)

Голы: Милинкович-Савич, 38 – 1:0. Рабьо, 42 – 1:1. Дзакканьи, 53 – 2:1.

«Лацио»: Проведель, Марушич, Казале, Романьоли, Хюсай, Катальди (Весино, 70), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Андерсон, Дзакканьи (Башич, 84), Иммобиле (Педро, 65).

«Ювентус»: Щенсны, Гатти, Бремер, Сандро, Куадрадо (Данило, 70), Фаджоли (Миретти, 86), Локателли (Паредес, 63), Рабьо, Костич (Кьеза, 63), ди Мария, Влахович (Милик, 63).

Предупреждения: Сандро, 45. Локателли, 45+3. Куадрадо, 51. Проведель, 78. Милинкович-Савич, 86. Миретти, 90+5.

Судья: ди Белло.