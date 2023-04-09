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Сергей Хусаинов: Арбитр Иванов дал «левый» пенальти в ворота «Динамо», исправляя свою ошибку

Вчера в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью – 3:3. Некоторые вопросы в этом сложном поединке вызвало судейство Сергея Иванова.
Сергей Хусаинов: Арбитр Иванов дал «левый» пенальти в ворота «Динамо», исправляя свою ошибку
09 апреля 2023 12:39
автор: Юрий Волохов

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал ключевые ошибки Иванова.

- Все обсуждают пенальти в ворота «Динамо» на 88-й минуте, но я хотел бы начать с другого эпизода, на мой взгляд, он и стал предвестником этого пенальти, - говорит Хусаинов. – Эпизод произошел в первом тайме. Идет борьба на линии штрафной «Динамо». Соболев принимает мяч спиной к воротам, хочет развернуться, чтоб идти на ворота. У динамовского защитника ноги внутри штрафной, он захватывает Соболева руками и тот падает. Иванов находится в отличной позиции, но свисток молчит. Молчат и его коллеги из ВАРа. А это было нарушение и вторая желтая для динамовца.

- Итак пенальти…

- Идет подача с левого фланга. Иванов занимает позицию на классической судейской диагонали в таких ситуациях. Но на этот раз позиция получилась неудачной, ему с этого места плохо видно центр штрафной, где идет основная борьба.

Зобнин падает, Иванов на это падение тут же реагирует – пенальти. Но эпизод он видел плохо, а решение принял исключительно, среагировав на падение.

- Комментатор Черданцев несколько раз повторил, что Иванов со своей точки плохо видел эпизод.

- Иванову доверили свисток, значит, он имеет право судить, а Черданцев не судит, поэтому нужно эмоции иногда сдерживать.

- Итак, Иванов показывает на точку без промедления, а коллеги из ВАРа его приглашают посмотреть «кино».

- Все правильно – там Безбородов, он более опытный арбитр. Он этим приглашением как бы говорит: «Посмотри внимательно – не было пенальти».

Иванов посмотрел, но своего решения не изменил. А там вообще ничего не было, это было четко видно на повторе – Зобнин начал нырять, когда динамовец едва его коснулся рукой.

В первом тайме было нарушение, пусть Иванов мог и вынести его за пределы штрафной, пенальти не давать, но вторую желтую динамовец заслужил. Иванов проигнорировал нарушение, а в перерыве, видимо, за это хорошо получил. Поэтому дав «левый» пенальти на 88-й минуте, он исправил свою ошибку в первом тайме.

- Еще был эпизод, когда Соболев на ровном месте устроил истерику после падения Сабы Сазонова, отбирал мяч у динамовцев, а потом орал на судью, партнеры его от греха оттащили. На мой взгляд, Иванов обязан был дать в этом эпизоде Соболеву желтую, чтоб охладить пыл. Она была бы второй.

- Да, Иванов должен был предупредить, если руководствоваться правилами футбола, а не понятиями.

источник: «Советский спорт»
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