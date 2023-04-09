Генерал Компани все решил

За 6 туров до окончания сезона в Чемпионшипе Венсан Компани и его «Бернли» заработали себе возращение в элиту. Что важно, не выстрадали его, а уверенно и на стиле набрали 87 очков за 39 матчей. Решающей стала встреча с «Мидлсбро» Майкла Каррика (1:2) в 40-м туре высшего дивизиона. Благодаря этой победе, «бордовые» гарантировали себе первое или второе место в АПЛ, ближайшие туры покажут.

В спину «Бернли» дышит также претендент на выход в Премьер-лигу – «Шеффилд Юнайтед», у которого на балансе уже 76 очков. Третья путевка в элиту будет разыграна в плей-офф среди команд, которые занимают места с 3-го по 6-е. В этой зоне сейчас находятся: «Лутон Таун» (68), «Мидлсбро» (67), «Миллуолл» (62) и «Блэкберн» (61). В общем, конкуренция у Компани была серьезная, но он смог сделать отличный подарок под католическую Пасху руководству клуба.

Когда в июне 2022 года «Бернли» решил дать шанс бельгийцу, за плечами которого был только тренерский опыт с «Андерлехтом», клуб, конечно, шел на некоторый риск. Но, с другой стороны, «бордовые» всего месяц как вылетели из АПЛ и, чтобы поскорее вернуться в Премьер-лигу, нужно было играть ва-банк. Что ж, риск себя оправдал. Бывший защитник по прозвищу «Принц Венс» красиво вернулся в английский футбол, теперь уже в качестве коуча. «Мог ли я мечтать о том, что мы так рано гарантируем себе повышение? Нет. Никто не ожидал, что это произойдет так быстро. Мы надеялись добиться выхода в АПЛ, но не загадывали сделать это за такое короткое время. Но иногда чем быстрее, тем лучше», – эмоционировал Компани после победы.

Теперь главное сохранить этот настрой на новый сезон уже в объятиях элитного дивизиона, до которого не так долго и осталось – АПЛ образца- 2023/24 стартует уже в августе. Ну, пока, «Бернли» ждет проза в рамках Чемпионшипа. Следующий матч у команды пройдет 10 апреля, кстати, в день рождения главного тренера (Компани исполнится всего 37). «Бернли» дома примет лидера со второго места турнирной таблицы – «Шеффилд Юнайтед», которому позарез нужны очки для скорейшего бронирования места в Английской Премьер-лиге.