«Ференцварош» в кризисе, тучи над Черчесовым сгущаются

ОТРЫВ СОКРАТИЛСЯ ДО 6 ОЧКОВ

Малоизвестный в России клуб «Пакси» является одним из потенциальных конкурентов «Ференцвароша». Команда идет на 3-м месте, после победы над чемпионом у нее стало 41 очко.

Команда базируется в городе Пакш (по другой версии команда называется именно так – «Пакш») с населением 18 тысяч человек. Местный стадион вмещает 4 тыс. зрителей. Это для информации, кому проиграл «Ференцварош».

Но главным конкурентом действующего чемпиона является «Кечкемет», который разгромил на выезде «Академию Пушкаша» - 3:0. Таким образом, отрыв лидера от «Кечкемета» сократился до 6 очков.

ОДНА ПОБЕДА В НОВОМ ГОДУ

Очередное поражение гранда уже не воспринимается как сенсация. В 2023 году «Ференцварош» выиграл лишь один (!) матч.

Это было еще в самом начале марта, был обыгран в Будапеште «Дебрецен» (2:0).

Было еще несколько ничьих - с «Мезекевешдом» (1:1), с тем же «Кечкеметом» (1:1), «Кишвардой» (0:0) и «Фехерваром» (2:2) в прошлом туре.

Были поражения от «Академии Пушкаша» еще в феврале (1:2) и от аутсайдера «Залаэгерсега» (0:1).

И особо в этом ряду стоят два проигрыша в Лиге Европы от «Байера» - оба раза по 0:2. Рискну предположить, что именно они и надломили «Ференцварош». Слишком много было ожиданий от 1/8 финала Лиги Европы. Так высоко венгерский клуб не забирался очень давно. Видимо, в Венгрии не хотели видеть очевидного: «Ференцварош» объективно уступает в классе немецкому клубу. Как и другим участникам 1/8 финала. Я об этом писал еще в январе – у «Ференцвароша» нет шансов. В Будапеште это понимали далеко не все.

Это чрезмерное ожидание успеха сыграло с командой злую шутку. После этого «Ференцварош» стало еще больше лихорадить.

ПОЧЕМУ ЧЕРЧЕСОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ В ВЕНГРИИ

Недавно появились новости, что Черчесов может возглавить «Трабзонспор» или московское «Динамо». Почему это вполне реально? Я не про конкретные команды: по поводу «Трабзонспора» не знаю, а по поводу «Динамо» это выглядит весьма правдоподобно.

И дело не в том, куда уйдет Черчесов, а в том, что, по моему мнению, уйдет из «Ференцвароша» с большой долей вероятности. Экспрессивный президент клуба Габор Кубатов, опять же, по моему мнению, не простил российскому специалисту вылет из Лиги Европы. А тут еще команда сыпется и в чемпионате Венгрии. Следует напомнить, что главной целью был выход в групповой этап Лиги чемпионов. «Ференцварош» споткнулся на последнем отборочном этапе. Это был серьезный моральный удар, его отчасти смягчило первое место в групповом этапе Лиги Европы. Именно оно и позволило «Ференцварошу» запрыгнуть сразу в 1/8, потому что, убежден, 1/16 финала парни Черчесова не прошли бы. Можете сами посмотреть на состав пар 1/16.

Поэтому ждем Станислава Саламовича в Москве, на «ВТБ Арене».

Чемпионат Венгрии. Положение команд. 1. Ференцварош – 51 (26 матчей). 2. Кечкемет – 45 (26). 3. Пакси – 41 (26)…