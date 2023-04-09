«Дзюба играет как в «Зените». В Питере снова верят в бомбардира

– Как думаете, сегодня в Черкизово будет мясорубка?

– Не думаю. Хотя Дзюба будет мотивирован очень серьезно. Конечно, он будет доказывать, что от него зря отказались. В моем понимании, он еще «Зениту» мог бы приносить пользу. Забито уже шесть мячей – скоро он начнет догонять бомбардиров. И хотя в «Зените» знают его прекрасно, нужно быть предельно внимательными в обороне, ибо толк от Артёма будет, и «Локомотив» играет в очень быстрый футбол. Кроме того, Дзюба не только забивает, но и передачи хорошие отдает. Ну и о чем говорить, когда он достаточное количество времени играл с этими ребятами и всех прекрасно знает. Ну и еще один момент: скорее всего, Барриоса не будет в этой игре, а это большая потеря.

Турнирное значение здесь больше будет для «Локомотива», поскольку команде нужно уходить как можно дальше от стыковых игр. «Зениту» же большой разрыв в очках может позволить играть спокойно. Но и расхлябанно команда тоже не имеет права. Ведь впереди еще игры, в которых тоже будет не так просто. С тем же «Динамо», «Спартаком» и в Оренбурге. Быть надо предельно внимательными, ибо чемпионство объявлять нужно будет тогда, когда станем уже недосягаемыми. А то слишком много разговоров идет о том, что «Зенит» уже чемпион, а это неправильно и может расслаблять. Команда должна быть собрана.

– Что скажете о показателях Артёма Дзюбы: это случайность или закономерность?

– Конечно, последнее. Он ведь не впервые это показывает. Все любят его начинать списывать. Сперва это сделал Манчини, когда Дзюба перешел в «Арсенал», вытащил команду и попал в сборную. Ему нужна мотивация, он волевой и честолюбивый парень. Последние игры показали, что он хорошо готов функционально. К тому же он игрок касания. Хорошо располагается, выполняет технические удары. Два мяча, которые забил в последней игре, просто классные. Если он здоров, не имеет повреждений и ему в «Локомотиве» доверили, он там играет так, как в «Зените», когда там не было еще такого количества бразильцев. В «Локомотиве» – то же самое. Его очень грамотно использует Галактионов в тактике – сразу видны сильные стороны Дзюбы.