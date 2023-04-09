«Арсенал» не сдал первый экзамен на чемпионство. «Ливерпуль» во втором тайме мог забивать пять

ПЕРВЫЙ ФИНАЛ «АРСЕНАЛА» ИЗ ДЕВЯТИ

«Канониры» выходят на финишную прямую чемпионской гонки, ведь кроме премьер-лиги других задач у них нет. Зато эта – самая важная за последние полтора десятилетия. И каждый матч – своеобразный финал. Но даже на этом фоне выезд на «Энфилд» стоял особняком. «Ливерпуль»-то тоже предельно мотивирован риском пролететь вообще мимо всех еврокубков.

У обеих команд хватает потерь. Так, Юрген Клопп не может рассчитывать на травмированных Наби Кейта и Луиса Диаса, а Микель Артета – на защитников Уильяма Салиба и Такехиро Томиясу. В результате баску в этот вечер пришлось задействовать Роба Холдинга (в центре) и Бена Уайта (справа).

Стартовый состав «Ливерпуля» тоже нельзя назвать оптимальным, но вполне – привычным. За исключением, пожалуй, Кертиса Джонса в тройке полузащитников с проводящим худший сезон за последние лет пять Фабиньо и моторным, но прямолинейным Джорданом Хендерсоном. Увы, красные просто пытаются дотянуть до конца сезона в ожидании летнего усиления.

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ВАН ДЕЙКОМ?

Зачастую в таких больших матчах тренеры опасаются друг друга и осторожничают, однако Артета и Клопп пошли прямо противоположным путем. Команды с первых минут ввязались в открытую драку, в которой удача улыбнулась гостям. Некогда непроходимый Вирджил ван Дейк, пытаясь перехватить мяч, выкатил его прямо на Габриэла Мартинелли, и тот аккуратным ударом в угол не простил.

Качельный характер игры не изменился и мог привести, к чему угодно, но, видимо, футболисты красных в этом сезоне пребывают в психологической яме. Оттого у чужих ворот они транжирят все созданное (Эндрю Робертсон и Мохамед Салах имели отличные моменты, но били мимо), а у своих раз за разом чудят. В середине тайма Трент Александер-Арнольд легко пустил за спину Мартинелли и двинулся в центр, позволив оппоненту остановиться с мячом и прицельно подать на линию вратарской в голову Габриэлу Жезусу. Бразилец притаился между ван Дейком и Робертсоном и удвоил преимущество.

И все-таки столь глубокого падения мерсисайдцы не заслуживали. Огня в их глазах было предостаточно, а в мастерстве сомнений нет. Так что как минимум на один ответный гол они наиграли. И его забил, конечно, Салах. Правда, ему оставалось только с нескольких метров перевести мяч в сетку после классной многоходовой комбинации, в которой поучаствовали по меньшей мере пятеро партнеров, а Диогу Жота – даже дважды: завязал атаку в середине поля и успел перед штрафной подключить Джонса, чей прострел Хендерсон перевел на дальнюю штангу.

ТАКОЙ «ЛИВЕРПУЛЬ» ДОЛЖЕН БОРОТЬСЯ ЗА ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ

Концовка первого тайма явно осталась за подопечными Клоппа, чему свидетельством тот факт, что по ударам они превзошли соперника 8-5 и лишь немного отстали по ожидаемым голам: xG 1,14 – 1,20. И хотя до перерыва дожать гостей им не удалось, перелом в игре наступил. Во второй половине они не сбавляли обороты и получили право на пенальти – проводивший отличный матч Жота грамотно подставился в штрафной под Холдинга, получил сзади под колено и рухнул. Но Салах тоже далек от лучших кондиций – с «точки» он послал мяч мимо левого угла.

Футболисты «Ливерпуля» как будто надели костюмы Железного человека. В каждом эпизоде они были быстрее, выше, сильнее и так мощно придавили соперника, что игроки «Арсенала» регулярно оказывались в своей штрафной всемером (без учета Аарона Рамсдейла), а при стандартах даже вдевятером. Клопп убедился в том, что инициатива за его командой и выпустил регулировать атаки Тьяго Алькантару, не игравшего из-за травмы с февраля, а завершать – здоровяка Дарвина Нуньеса. Правда, заменил он классно игравшего Жоту, а не Коди Гакпо.

Нуньес мог стать героем «Ливерпуля», но минут за 10 до конца основного времени не смог переиграть Рамсдейла после выхода один на один, который организовал для него Салах. На протяжении всего второго тайма «Арсенал» откровенно играл на отбой и почти не выбегал в контратаки (пара из которых, правда, едва не закрыла вопрос о победителе).

Кажется, под таким давлением «канониры» в этом сезоне еще не играли и просто не имеют опыт добывать очки за счет страданий в своей штрафной. Рано или поздно это должно было аукнуться. Выстоять гостям не удалось. Под занавес встречи Трент прокинул мяч между ног Зинченко и, перебросив Рамсдейла, идеально навесил на дальнюю штангу, где вышедший на замену Роберто Фирмино головой поразил пустые ворота.

Так «Арсенал» упустил два важных очка в чемпионской гонке (должен был вообще уехать ни с чем). Преимущество над «Манчестер Сити» составляет уже шесть очков, но у «горожан» еще матч в запасе и очная встреча с «канонирами». «Ливерпулю» добытое очко тоже не в радость, ведь даже до зоны Лиги Европы аж девять очков отставания, пусть и при матче в запасе.

АПЛ. 30-й тур

«Ливерпуль» - «Арсенал» - 2:2 (1:2)

Голы: Мартинелли, 8 – 0:1. Жезус, 28 – 0:2. Салах, 42 – 1:2. Фирмино, 87 – 2:2.

Нереализованный пенальти: Салах, 54 (мимо).

«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо (Фирмино, 78), Хендерсон, Джонс (Алькантара, 60), Салах, Жота (Нуньес, 60), Гакпо.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Магальяеш, Зинченко (Тирни, 88), Парти, Джака, Эдегор (Кивиор, 80), Сака, Мартинелли, Жезус (Троссар, 80).

Предупреждения: Уайт, 23. Ван Дейк, 31. Джака, 41. Александер-Арнольд, 41. Робертсон, 45+3. Рамсдейл, 53. Фабиньо, 55. Сака, 84.

Судья: Тирни.