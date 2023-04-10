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Кержакова нагло кинули на деньги в Европе. В России такое просто невозможно!

Александра развели по очень простой, но действенной схеме.
Кержакова нагло кинули на деньги в Европе. В России такое просто невозможно!
10 апреля 2023 14:52
автор: Алексей Колесниченко

Работа Александра Кержакова в кипрской «Кармиотиссе» продолжалась меньше двух месяцев. Результаты были не слишком успешными, однако причина ухода специалиста кроется в другом. Оказывается, у него был конфликт с руководством клуба.

Кержакову не только мешали работать, но и подло развели на деньги.

В России такое вряд ли бы было возможно.

Как быстро всё меняется

«Кармиотисса» принадлежит российскому бизнесмену Дмитрию Пунину, который практически монополизировал винный рынок Кипра. Считалось, что именно он был инициатором приглашения Кержакова в клуб. Пунин, якобы, надеялся, что русскоязычный тренер поможет ему в полной мере воплотить свои идеи. Предприниматель и Артема Дзюбу хотел пригласить, но не срослось.

Увы, как оказалось, работать с Пуниным очень непросто. Последней каплей для Кержакова стала ситуация, когда владелец «Кармиотиссы» за него решил, какие замены необходимо сделать в матче.

На 12-й минуте ко мне подошел спортивный директор: «Нужно сделать такие-то замены». Я ответил: «Давай каждый будет заниматься своим делом, пожалуйста». Спортдир повторил: «Нет, ты должен это сделать, позвонил Пунин, сказал, что этого игрока нужно перевести туда, а этого – заменить». В моем понимании устройства футбола и тренерской профессии такое недопустимо, рассказывал Кержаков в интервью Sports.ru.

Подобное вмешательство в работу тренера не снилось ни Сергею Галицкому, ни Ольге Смородской. Неудивительно, что после такого Кержаков немедленно решил прекратить сотрудничество с «Кармиотиссой». Долгосрочные планы по развитию клуба тут же канули в небытие. Сам Кержаков признался: в будущем будет к выбору работы подходить осторожнее.

«Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?»

Когда дело дошло до формального разрыва контракта, эмоции уже поутихли. Переговоры с Кержаковым вёл спортивный директор клуба. Он дал Александру на подпись бумагу с отказом от претензий в адрес «Кармиотиссы», а сам заявил, что поедет в банк за компенсацией и скоро вернет деньги тренеру. Россиянин поверил и подписал документ. А зря…

Далее Кержаков и спортдир «Кармиотиссы» буквально в точности воспроизвели диалог Остапа Бендера и Варфоломея Коробейникова из романа «12 стульев»: «А как же деньги?» «Какие деньги? Вы, кажется, спросили меня про какие-то деньги?»

Прошло часов пять, звоню: «Ну что, когда встречаемся?» – «Чуть попозже, дай еще несколько минут». Прошло еще часа два, пишу: «Какие-то проблемы? Что происходит?» Спортдир отвечает: «Тренер, удачи, было приятно с тобой поработать». «Извини, а что по деньгам?» «Каким деньгам? Ты же подписал бумагу, что у тебя нет к нам претензий», приводит рассказ Кержакова Sports.ru.

Оказалось, что Александра попросту кинули. Видимо, не стоило доверять работодателю, который уже один раз тебя подводил… Впрочем, подавать на клуб в суд Кержаков не собирается: слишком много возни из-за незначительной суммы.

В России подобный инцидент вряд ли приключился бы с Кержаковым. Здесь у Александра большой авторитет, его уважают руководители всех клубов как легенду сборной и «Зенита». Ни один президент или гендиректор просто не смог бы так поступить со специалистом.

Да и связей в родной стране у Кержакова наверняка хватает: в случае чего сам может прижать кого угодно, так что лучше не связываться. Как знать: может, после этого случая Александр задумается о возвращении?

источник: «Советский спорт»
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