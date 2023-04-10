ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Валерий Овчинников: «Зенит» показал, кто в доме хозяин 

В 22-м туре прошли семь матчей, две игры привлекли особенное внимание болельщиков: «Спартак» – «Динамо» и «Локомотив» – «Зенит».
Валерий Овчинников: «Зенит» показал, кто в доме хозяин 
10 апреля 2023 15:45
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Мы обсудили игры грандов с известным в прошлом футбольным тренером и функционером Валерием Овчинниковым.

Валерий Викторович, начнем с матча «Локомотив» «Зенит». Что скажете?

Это был матч тура, «Зенит» показал, кто в доме хозяин.

Согласен, ожидал более упорной борьбы, но у «Локомотива» практически моментов не было.

Даже можно не обсуждать были моменты или нет, «Зенит» всем показал, что он номер один в нашем футболе.

Жалко, что Дзюба не забил, но шансов у него не было совсем.

Парень молодец, настрой отличный, но его начисто закрыли, до Дзюбы мяч просто не доходил.

Еще в субботу было классическое московское дерби «Спартак» «Динамо». Давайте о нем поговорим.

В этом матче самое главное событие – пенальти в ворота «Динамо». Был пенальти или не был, уже не важно. Главное, что судья его поставил.

Многие специалисты, да и просто болельщики, считают, что пенальти не было. А вы как считаете?

Если б я четко знал, был или не был, одел бы черную судейскую футболку и бегал бы по полю. Но, мне кажется, нарушения не было. Но у судей пенальти был.

Как вам сам матч?

Интересный, игра напомнила по накалу классические московские дерби 70-х-80-х годов.

И пару слов про еще одну игру. У «Химок» сменился тренер, казалось, команда взбодрится, но ЦСКА уверенно выиграл.

Проблема «Химок» не в тренере, а в хозяине. Тут даже думать не надо было, выиграет ЦСКА или нет? Даже если их разбудить в два часа ночи, не совсем трезвых, все равно выиграли бы.

источник: «Советский спорт»
Игрок «Реала» готов идти в суд ради семьи
Игрок «Реала» готов идти в суд ради семьи
Скандальная история, которая случилась после финального свистка в матче 27-го тура примеры «Реал» – «Вильярреал», получила свое продолжение.
10.04.2023 16:46
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Валерий Овчинников: «Зенит» показал, кто в доме хозяин 
Валерий Овчинников: «Зенит» показал, кто в доме хозяин 
В 22-м туре прошли семь матчей, две игры привлекли особенное внимание болельщиков: «Спартак» – «Динамо» и «Локомотив» – «Зенит».
10.04.2023 15:45
Футбол
автор: Юрий Волохов
Кержакова нагло кинули на деньги в Европе. В России такое просто невозможно!
Кержакова нагло кинули на деньги в Европе. В России такое просто невозможно!
Александра развели по очень простой, но действенной схеме.
10.04.2023 14:52
Футбол
автор: Алексей Колесниченко
Компани трансформировал «Бернли»: пересобрал команду, поставил привлекательный футбол и вышел в АПЛ
Компани трансформировал «Бернли»: пересобрал команду, поставил привлекательный футбол и вышел в АПЛ
Еще не гений, но очень хорош.
10.04.2023 10:18
Футбол
автор: Никита Шмытов
Вендел организовал два гола, Кассьерра забил впервые в сезоне РПЛ! «Зенит» остановил «Локомотив»
Вендел организовал два гола, Кассьерра забил впервые в сезоне РПЛ! «Зенит» остановил «Локомотив»
Чемпион одержал волевую победу в Черкизово. Дзюба не забил.
09.04.2023 22:12
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Арсенал» не сдал первый экзамен на чемпионство. «Ливерпуль» во втором тайме мог забивать пять
«Арсенал» не сдал первый экзамен на чемпионство. «Ливерпуль» во втором тайме мог забивать пять
Эпичное противостояние на «Энфилде» завершилось камбэком «Ливерпуля», отыгравшегося с 0:2.
09.04.2023 20:34
Футбол
автор: Артем Зибрак
«Дзюба играет как в «Зените». В Питере снова верят в бомбардира
«Дзюба играет как в «Зените». В Питере снова верят в бомбардира
Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт в разговоре с «Советским спортом» рассказал, чего ждет от сегодняшней игры и о голевых показателях Артема Дзюбы.
09.04.2023 19:04
Футбол
автор: Вадим Федотов
Обляков испортил премьеру тренеру Билялетдинову и вратарю Митрюшкину
Обляков испортил премьеру тренеру Билялетдинову и вратарю Митрюшкину
ЦСКА разгромил «Химки»
09.04.2023 18:43
Футбол
автор: Владислав Домрачев
«Ференцварош» в кризисе, тучи над Черчесовым сгущаются
«Ференцварош» в кризисе, тучи над Черчесовым сгущаются
Вчера «Ференцварош» в матче 26-го тура чемпионата Венгрии проиграл на выезде «Пакси» - 2:3. У чемпиона Венгрии явный кризис, в этом году команда Станислава Черчесова одержала лишь одну победу.
09.04.2023 16:05
Футбол
автор: Юрий Волохов
Генерал Компани все решил
Генерал Компани все решил
Тренер-дебютант высшего дивизиона Английской футбольной лиги, а в прошлом капитан «Манчестер Сити», досрочно организовал для своего клуба место в АПЛ на следующий сезон.
09.04.2023 12:43
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика