Валерий Овчинников: «Зенит» показал, кто в доме хозяин 

Мы обсудили игры грандов с известным в прошлом футбольным тренером и функционером Валерием Овчинниковым.

– Валерий Викторович, начнем с матча «Локомотив» – «Зенит». Что скажете?

– Это был матч тура, «Зенит» показал, кто в доме хозяин.

– Согласен, ожидал более упорной борьбы, но у «Локомотива» практически моментов не было.

– Даже можно не обсуждать были моменты или нет, «Зенит» всем показал, что он номер один в нашем футболе.

– Жалко, что Дзюба не забил, но шансов у него не было совсем.

– Парень молодец, настрой отличный, но его начисто закрыли, до Дзюбы мяч просто не доходил.

– Еще в субботу было классическое московское дерби «Спартак» – «Динамо». Давайте о нем поговорим.

– В этом матче самое главное событие – пенальти в ворота «Динамо». Был пенальти или не был, уже не важно. Главное, что судья его поставил.

– Многие специалисты, да и просто болельщики, считают, что пенальти не было. А вы как считаете?

– Если б я четко знал, был или не был, одел бы черную судейскую футболку и бегал бы по полю. Но, мне кажется, нарушения не было. Но у судей пенальти был.

– Как вам сам матч?

– Интересный, игра напомнила по накалу классические московские дерби 70-х-80-х годов.

– И пару слов про еще одну игру. У «Химок» сменился тренер, казалось, команда взбодрится, но ЦСКА уверенно выиграл.

– Проблема «Химок» не в тренере, а в хозяине. Тут даже думать не надо было, выиграет ЦСКА или нет? Даже если их разбудить в два часа ночи, не совсем трезвых, все равно выиграли бы.