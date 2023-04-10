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Игрок «Реала» готов идти в суд ради семьи

Скандальная история, которая случилась после финального свистка в матче 27-го тура примеры «Реал» – «Вильярреал», получила свое продолжение.
Игрок «Реала» готов идти в суд ради семьи
10 апреля 2023 16:46
автор: Анастасия Лукачи

Помимо грустного счета (2:3), особенно после недавних разгромов «Вальядолида» и «Барсы», у «сливочных» появился еще один повод для рефлексий – на одного из игроков «Реала» написали заявление в полицию.

Теперь Феде Вальверде, уругвайского полузащитника «бланкос», могут вызвать в суд. А все потому, что по завершению матча, футболист напал на парковке на игрока команды соперника – Алекса Баэну. 24-летний Феде ударил по лицу 21-летнего Алекса, когда тот направлялся в клубный автобус. Никто из игроков команд «Реала» и «Вильярреала» вмешиваться в этот конфликт не стал. Причина же столь жесткой реакции уругвайского хавбека кроется в излишней болтливости испанского полузащитника. Первая стычка между футболистами случилась еще в матче 1/8 финала Кубка Испании (игра состоялась 19 января и закончилась со счетом 2:3 в пользу «Реала»). Тогда Баэна ударил Вальверде во время игрового эпизода и выкрикнул: «Плачь, ведь твой сын не родится». А всего за три дня до этой встречи девушка Феде Мина Бонино сообщила в своих соцсетях, о том, что чуть не потеряла ребенка на пятом месяце беременности.

И вот, в очередной встрече «сливочных» и «желтой подлодки» история повторилась Баэна, судя по всему, продублировал свою неэтичную фразу. Зачем испанский хавбек с такой настойчивостью бил в одну и ту же болевую точку не очень понятно. Как и то, почему его так взволновала беременность подруги уругвайца. Что-то в этой истории не сходится или Баэну просто плохо воспитали. В любом случае, если ты переходишь даже не на личности, а на оскорбления семьи оппонента будь готов получить по лицу это классика жанра. Но полузащитник «Вильярреала», похоже, был не в курсе. Теперь же Алекс Баэна отрицает, что шутил о ребенке Вальверде и называет сообщения об этом «полной ложью».

Клубы игроков в этом странном конфликте заняли разную позицию. «Реал» пока отказывается комментировать ситуацию. А, вот «Вильярреал» выпустил официальное заявление: «Мы не принимаем любые акты насилия, твердо верим в версию своего футболиста и поддержим его на протяжении всего процесса расследования». Судя по всему, полюбовно договориться у полузащитников уже не получится, и оба намерены идти до конца.

источник: «Советский спорт»
Игрок «Реала» готов идти в суд ради семьи
Игрок «Реала» готов идти в суд ради семьи
Скандальная история, которая случилась после финального свистка в матче 27-го тура примеры «Реал» – «Вильярреал», получила свое продолжение.
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