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Уход Бердыева из «Сочи» был предрешен. Объясняем почему 

Главная новость в РПЛ последних двух дней – уход Курбана Бердыева из «Сочи». Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Хохлов.
Уход Бердыева из «Сочи» был предрешен. Объясняем почему 
11 апреля 2023 13:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Сочи»

СОЧИНСКАЯ БЕРЛОГА ТЕСНОВАТА ДЛЯ КУРБАНА

Почему для многих этот шаг 70-летнего тренера оказался неожиданным? Бердыев – это основательность, долгоиграющие проекты, дисциплина и результат. Так было в «Рубине», так было и в «Ростове», может, чуть в меньшем масштабе.

И если уж Бекиич пришел в какой-то клуб, то это надолго. В «Сочи» он приехал, напомню, всего лишь в ноябре, то есть, на закате осенне-зимнего этапа РПЛ. И сразу обыграл ЦСКА: вот он – спаситель, вот он – отец родной! И вдруг, сыграв всего четыре матча весной, уходит. В этом и была главная неожиданность. Если уж решил уйти, доработай сезон, осталось-то совсем ничего. Вылет «Сочи» не грозит, как, впрочем, и призовые места. Риска никакого.

Но нет – ушел. Ушел тихо, дверью хлопать не стал. Правда, и не в правилах мэтра скандалить. Вот молча перебирать четки на скамейке, погрузившись в себя, это его.

Теперь о сути, почему «Сочи» клуб не для Бердыева. Он любит абсолютную власть, любит контролировать все: от академии, дубля, молодежки, до клубного бюджета и трансферов. Многие из этих опций в «Сочи» Бердыеву были не доступны. Потому что в клубе есть менеджмент, у генерального и спортивного директоров свой круг обязанностей, а Бердыев, к примеру, в «Рубине» их функции во многом совмещал, пусть и неофициально.

Источник фото: ФК «Сочи»

В «Сочи» никто ему не собирался отдавать под контроль бюджет и трансферную политику. Есть владелец клуба, есть гендир и есть главный тренер. Без двух первых никакой трансфер не возможен.

Бердыев привык быть падишахом, в «Сочи» никто такой власти ему не дал.

Есть и еще нюанс: как пишут некоторые СМИ, бюджет в «Сочи» достаточно ограничен. Команда возрастная, очевидно, многие футболисты свой пик уже прошли, нужно кардинальное освежение крови, а денег на это, видимо, недостаточно.

В таких условиях Бердыев работать не привык, он привык строить команду скрупулезно, неспеша и глобально. Нет сейчас в «Сочи» таких возможностей. Небольшие точечные укрепления возможны, а дальше что?

Вот опытный тренер и решил уйти, не дожидаясь конца сезона. Бердыев ничего не испортил в плане результата – принял команду на 9-м месте, на 9-м ее и оставил.

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Еще одна версия, почему именно сейчас. В «Рубине» все неспокойно: после ухода Леонида Слуцкого команду возглавил Юрий Уткульбаев. В Казани все мысли только о возвращении в РПЛ, другие варианты даже в страшном сне не допускаются. «Рубин» сейчас идет на втором месте в первой лиге (47 очков), подпирают «Алания» и «Енисей» (по 44). Лидирует с отрывом «Балтика» (53). Ни о каких стыках слышать в Казани не хотят, стыки – это всегда риск. Только чистая путевка. А «Рубин» в трех последних турах сыграл вничью: на выезде с «Волгарем» и «Аланией (оба раза по 0:0), и дома с «Велесом» (1:1). Потеряны важные очки, и вот уже пошли сливы, что «Рубин» ведет переговоры с Андреем Талалаевым, с Рашидом Рахимовым. Очевидно, этой информации не верить нет оснований. И в этой связи резко уходит из «Сочи» Бердыев.

Источник фото: ФК «Рубин»

А если еще учесть, что сейчас в «Рубине» руководят те люди, с которыми в свое время Курбан Бекиевич добился наивысших успехов, то паззл невольно начинает складываться. Может, в этом причина резкого расставания с «Сочи» тренера, а не три обидных поражения от аутсайдеров?

источник: «Советский спорт»
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