Дмитрий Селюк: Хацкевичу тоже предлагали подписать бумагу, как Кержакову, он отказался

Осенью из «Кармиотиссы» был уволен 49-летний белорусский специалист Александр Хацкевич. Он проработал в клубе даже меньше Кержакова – всего полтора месяца. Хацкевич возглавил команду 18 сентября, а был уволен 30 октября после разгрома от АЕКа (0:4) в 9-м туре чемпионата Кипра.

При этом результат бывшей легенды киевского «Динамо» был не такой и плохой: 6 матчей (1 в кубке) +3=1-2. Провалом это точно не назовешь. Видимо, решающую роль в увольнении Хацкевича сыграло крупное домашнее поражение от АЕКа.

Но теперь из интервью Кержакова мы знаем, что за владелец в «Кармиотиссе», который сам делает замены, и ни во что не ставит тренера. Поэтому карьера любого специалиста в этом клубе обречена быть скоротечной.

Но даже не замены в перерыве последнего матча Кержакова на Кипре, проведенные владельцем, неким господином Пуниным, поразили в интервью Александра, а то, как его «кинули» на деньги. Применю такой жаргонный глагол.

Спортивный директор подсунул какую-то бумагу Александру: мол, подпиши, а я пока за деньгами в банк съезжу. Саша подмахнул, не глядя. Спортдира с зарплатой за два месяца он после этого так и не дождался, а бумага оказалась документом, согласно которому Кержаков не имеет никаких претензий к «Кармиотиссе». Это уже за гранью! Методы начала 90-х. Хозяин клуба выглядит молодо, в 90-х он был еще мальчишкой. Где же он так «насобачился» цинично кидать людей? А ведь чувак бизнес на Кипре ведет, вином торгует.

– Я разговаривал с Хацкевичем по вашей просьбе, его тоже пытались кинуть на деньги в «Кармиотиссе», – говорит футбольный агент Дмитрий Селюк. – Тоже, как и Кержакову, подсунули какую-то бумагу, он не стал ничего подписывать пока не рассчитаются. Деньги в результате он получил.

Кержакову нужно было присмотреться к судьбе Хацкевича в этом клубе, и подумать, прежде чем принимать предложение.

– Керж четко говорит, что просто хотел работать, про деньги он не вел разговоры. Какую сумму назвали, на все согласился. Очень хотел поработать за границей. В результате получил отличный опыт, в том числе и отрицательный.

– В этом плане, да, согласен. Опыт полезный, и английский потянул, как он сам говорит.

– Из интервью Нобелю я понял, что зарплата Кержакова составляла в районе 2000 евро. Получается, его кинули примерно на 4 тысячи. Как так можно?

– Еще и не такое бывало в моей практике. Как-то один клуб хотел обмануть моего футболиста на 300 евро. Это стоимость ужина в приличном ресторане. Сказали бы, что 300 евро для них вопрос жизни и смерти, я бы им подарил.