«Кержаков не обозначил красную черту, а Семин запрещал Суркису заходить в раздевалку «Динамо»

Александр рассказал в интервью, как его кинули на деньги в клубе, не заплатив ни копейки за два месяца работы. Сегодня генеральный менеджер кипрского клуба уверяет, что Кержаков недостаточно отдавался своей работе.

Экс-защитник сборных СССР, СНГ и России, бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов успел поработать тренером в десяти (!) странах. Сейчас он тренирует «Раднички» из Белграда. Поэтому как никто знает, как общаться с руководителями зарубежных клубов.

– Мы знаем эту историю со слов Кержакова, сейчас генеральный менеджер говорит, что Александр вместо теоретических занятий ходил на рыбалку, – говорит Чернышов. – А одна тренировка длилась всего 10 минут. Представители клуба говорят об алиментах, возможно, Кержаков мог быть заинтересован в выплате зарплаты наличными. Мы же не знаем, возможно, он что-то получил кэшем?

– То есть, вы считаете, что на стороне клуба тоже есть правда?

– Я не могу так считать, потому что мы не обладаем всей информацией. Мы слышали версию Саши, теперь выступил представитель клуба. Какие между ним и клубом были договоренности, мы не знаем. Сейчас немало самодуров по всему миру руководят футбольными клубами. Кроме своих непосредственных обязанностей, они любят лезть в тренировочный процесс, учить тренеров тактике. Тренер сразу должен объяснить президенту, куда он не должен влезать и что такое прерогатива тренера.

Борис Петрович Игнатьев рассказывал, как Юрий Палыч Семин в свой первый приход в киевское «Динамо» сразу объяснил президенту клуба Суркису, куда он не имеет право влезать.

– Например?

– Например, Суркис любил зайти в раздевалку, пообщаться с футболистами. Семин сразу обозначил, что без его разрешения никто в раздевалку заходить не будет. Суркис при всех тренерах это делал. Никто ему не мог запретить, поэтому требованию Семина немного удивился и был в начале недоволен. Но потом сказал, что еще больше зауважал Семина за это.

Возвращаясь к Кержакову. Как можно не глядя, подписывать бумагу, не получив денег? Известный футбольный агент Селюк рассказал, что Хацкевичу в «Кармиотиссе» тоже при увольнении подсунули бумагу. Он подписывать не стал и получил все положенные деньги.

Как правило, перед подписанием контракта тренеру обещают золотые горы, я не только про деньги, а про условия. Поэтому перед подписанием все договоренности нужно закрепить на бумаге. Потому что почти всегда тренер и руководители клуба расстаются далеко не друзьями.

А Кержаков говорит, что обо всем договорился по телефону и подписал контракт за 15 минут. Так делать нельзя, необходимо навести все справки о клубе, о его руководителях, потом принимать решение.