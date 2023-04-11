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Дзюба подрался с одноклубником прямо в раздевалке. Всё из-за одного жеста

Нападающий не хотел сознаваться в содеянном, но правду утаить не удалось.
Дзюба подрался с одноклубником прямо в раздевалке. Всё из-за одного жеста
11 апреля 2023 23:23
автор: Алексей Колесниченко
автор фото: ФК «Зенит»

Не секрет, что российский нападающий Артём Дзюба болезненно переносит обидные поражения в особо принципиальных для него матчах. После неудачи форвард может, к примеру, «не заметить» протянутой руки бывшего тренера.

А в некоторых случаях у него настолько сдают нервы, что он даже готов подраться с одноклубником!

Победный чудо-гол

В матче 15-го тура чемпионата России по футболу сезона-2016/17 в Краснодаре встречались претенденты на призовые места – «Краснодар» и «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга к противостоянию подходила в неплохом настроении: после победы над «Крыльями Советов» в чемпионате удалось переиграть «Маккаби» из Тель-Авива в Лиге Европы. «Быки» тоже были на ходу – после разгрома «Урала» удалось поделить очки с австрийским «Ред Буллом» в еврокубках.

Болельщики, заполнившие стадион почти под завязку, вправе были ожидать результативной игры. В составах обеих команд забивных игроков хватало: Фёдор Смолов, Ари, Артём Дзюба, Александр Кержаков, Александр Кокорин, Жулиано. Однако за 85 минут ни один из участников матча не смог отличиться. Только в самой концовке второго тайма Дзюбе удалось опередить конкурентов на добивании и отправить мяч в ворота.

Поклонники «Краснодара» приуныли, болельщики гостей торжествовали. Казалось, что по такой игре для победы хватит единственного мяча. Однако все они ошибались – голы на этом не закончились. На второй добавленной минуте Марат Измайлов поймал оборону соперника на ошибке. А ещё через две минуты шикарный удар в падении удался фланговому нападающему «быков» Торнике Окриашвили. Чудо-гол лишил «Зенита» не только победы, но и вообще очков в споре с прямым конкурентом. Наверное не стоит удивляться, что на эмоциях футболисты решили выявить главных виновников сразу же после матча. Правда некоторые из них в поиске правды откровенно перестарались.

«Могли петушиться»

Ещё до того, как игроки «Зенита» отправились в раздевалку, могло создаться впечатление, что назревает конфликт. Артём Дзюба намекнул кому-то из одноклубников о предстоящем жёстком разговоре. Камеры выхватили жест форварда, оставалось лишь гадать, с кем он собирается говорить по душам. Постепенно в прессу просочилась информация о драке в раздевалке.

«Спортфакт» сообщил, что подрались Артём Дзюба и Юрий Лодыгин, причём причиной стал именно жест Дзюбы, который не понравился голкиперу. Намекнул на то, что в раздевалке «Зенита» было жарко, и комментатор Константин Генич.

Лодыгин по горячим следам конфликт не прокомментировал, а Дзюба заявил, что ничего не было, и в качестве доказательств продемонстрировал лишённое побоев лицо. Тот факт, что следы драки могли оказаться на чужом лице, Артём упустил. В пресс-службе «Зенита» тоже предпочли всё отрицать.

– Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания. Подобные вбросы уже случались. Печально, что солидные издания пользуются ложными сплетнями из сомнительных источников. Никакой драки не было и быть не могло, – заявили в клубе.

Источник фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Для убедительности в социальных сетях «сине-бело-голубых» появилось изображение, на котором нападающий и вратарь мило общаются. Правда не сложно было выяснить, что свежесть представленной гифки была далеко не первой. Спустя годы один из участников событий Юрий Лодыгин сознался, что в действительности всё было не столь миролюбиво.

– Драка с Артемом Дзюбой? Ну да, была. Но потом все утихло. Были обычные рабочие отношения. Хуже точно ничего не стало. Может, чуть лучше стало, – рассказал Лодыгин Sport24.

Таким образом, Лодыгин не только подтвердил догадки по поводу того, что случилось в раздевалке «Зенита», но ещё и выставил в неприглядном свете всех, кто факт драки между двумя игроками команды отрицал.

источник: «Советский спорт»
Дзюба подрался с одноклубником прямо в раздевалке. Всё из-за одного жеста
Дзюба подрался с одноклубником прямо в раздевалке. Всё из-за одного жеста
Нападающий не хотел сознаваться в содеянном, но правду утаить не удалось.
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