«Андрюха, пойдём похмеляться». Почему не смогли спасти звезду «Спартака»

В первой половине 90-х Андрей Иванов был ведущим игроком московского «Спартака», выступал за сборную России и мечтал переехать в итальянский чемпионат, который тогда считался сильнейшим в мире. Его высоко оценивали такие великие тренеры, как Константин Бесков, Олег Романцев и Анатолий Бышовец, но была у него одна беда: слишком любил выпить.

Позже Андрей признавался, что «изменил бы день, когда забухал». Страсть к алкоголю в итоге лишила его всего, а умер талантливый футболист в обшарпанной квартире в одиночестве. В этом апреле ему исполнилось бы 63 года.

Из «Спартака» в армию

Далеко не все футболисты могут найти себе занятие после завершения карьеры. Кому-то удается зацепиться за тренерскую должность, кто-то уходит в административный штаб, кто-то занимается с детьми, а некоторые развивают бизнес. К сожалению, у довольно большого числа бывших спортсменов начинаются психологические проблемы от непонимания того, что делать дальше. Звезда «Спартака» и сборной России 90-х Андрей Иванов – именно такой грустный пример.

Тренер Виктор Зернов как-то нашел молодого пацана, который гонял мяч на стадионе «Крыльев Советов». Он тут же разглядел в нем большие перспективы и отвел в школу московского «Спартака. Иванов с ходу пробился в дубль и, вероятно, продолжил бы развиваться в составе «красно-белых», но пришлось идти в армию. Сначала его забросили во Владивосток, а потом в Хабаровск, где он заиграл в составе местного СКА.

– От армии «Спартак» меня не уберёг. Загремел я, москвич, в 18 лет на Дальний Восток. Играл себе за дубль, но выдернули со сбора и во Владивосток отправили. На улице минус 30, ветрина, печка не греет, солдаты спали прямо в одежде. Антисанитария процветала. Аллергия сыпью шла по всему телу. А командир, знай себе, указания раздаёт. И вот опять звучит приказ по казарме. Портянки обмотал, сапоги натянул – и на мороз, работать. К счастью, в «Спартаке» кто-то словечко замолвил, перевели меня в Хабаровск, в СКА. Там о футболе вспомнил, – рассказывал он в интервью «Советскому спорту».

Похвала Бескова и первые проблемы со спиртным

Дальше было успешное возвращение в «Спартак», где его ждал легендарный Константин Бесков, который высоко оценивал потенциал молодого парня. Все могло сложиться идеально - блестящий тренер и восходящая звезда. Однако уже тогда у Андрея были проблемы с алкоголем. Собственно, начались они еще когда он учился в школе. На выпускном вечере будущий футболист появился в явно нетрезвом виде. До поры до времени ему удавалось это скрывать, но Бесков все-таки прознал и вынужден был отстранить своего таланта от работы с командой. Более того, Константин Иванович отправил его в грузинский клуб «Гурия».

Только вот опытный наставник не предусмотрел один важный момент. В Грузии очень любят вино. Иванов потом вспоминал, что оно там лилось фонтаном, так что удержаться от соблазнов он не смог. На его счастье «Гурия» вскоре вышла из состава участников чемпионата СССР, и Андрей вернулся в «Спартак». Поначалу его подпускали только к коммерческой команде «красно-белых», которая каталась по различных колхозам. Но через некоторое время Иванова пригласили в основу, которую уже возглавлял Олег Романцев.

Тренер заставил его закодироваться. И это на удивление сработало! Андрей потом в течение 10 лет не брал в рот ни капли. Вскоре он женился, у него появился сын, а спортивная карьера шла в гору. Все выглядело просто идеально. В «Спартаке» его высоко ценили, а классная игра за клуб открыла двери в национальную сборную, где он дебютировал в 1991 году в матче с Италией. Причем ему с ходу удалось закрыть звездного нападающего Джанлуку Виалли. Главный тренер нашей сборной Анатолий Бышовец после игры заявил, что Иванов показал всему миру, как идеально действовать против Виалли.

После этого Андрей принял участие в чемпионате Европы 1992 года, хотя сыграл там совсем немного. А вот перед чемпионатом мира-1994 Иванов был стабильным игроком основного состава при Павле Садырине. Та команда вообще могла спокойно выиграть медали турнира в США, но вместо этого случилось «Письмо четырнадцати». Иванов был одним из футболистов, кто подписал его и выступил против тренеров. Больше в сборной его не было.

Резкая дорога на дно

В клубной карьере начались метания. За короткий промежуток времени Андрей успел поиграть за «Динамо», вернуться в «Спартак» и потом перейти в ЦСКА. Затем попробовал свои силы за границей в чемпионатах Австрии и Германии. На финальной вечернике в немецком «Гройтер Фюрте» по окончании сезона Иванов впервые за 10 лет пригубил алкоголь. И это стало началом конца. Жена Наталья с ужасом вспоминала тот вечер, когда он пришел домой с тусовки и от него пахло алкоголем. Все усилия, предпринятые 10 лет назад, пошли прахом.

Супруга рассказывала, что он стал совершенно другим человеком, гораздо более злым и агрессивным. Какое-то время она еще пыталась ему помочь и позвать специалистов, чтобы решить проблемы с зависимостью. Но сам Андрей уверял, что чувствует себя нормально и не видит никаких рисков. Футбольная карьера на этом была завершена, он попробовал себя еще в нескольких клубах, но нигде не смог толком закрепиться.

Его устраивали на работу на Москомспорт и даже охранником в школе, но спивавшегося футболиста отовсюду выгоняли. Его искали Егор Титов, Николай Писарев и другие спартаковцы. Писарев, к слову, потом с болью в голосе отметил, что спустя годы увидел Иванова и был в ужасе. Андрей не был похож на себя, у него были выбиты зубы, разило спиртным. А ведь в лучшие годы Иванов считался главным модником «Спартака» и всегда одевался с иголочки – красивые итальянские костюмы, бабочка. Он любил бывать в театре и старался не пропускать премьеры в Ленкоме, где дружил с Евгением Леоновым и Александром Абдуловым.

Осознание того, что человек за какие-то 5-10 лет может опуститься на самое дно, шокировало. Но, к сожалению, реальность была такова, что бывшая звезда «красно-белых» и сборной России выживал в грязной и обшарпанной квартире.

Каждое утро к подъезду дома, где проживал Иванов, подходила неопрятного вида женщина и звонила ему в домофон со следующими словами: «Андрюха, пойдем похмеляться!»

Запои не прекращались, а пьяные компании в его квартире менялись каждую неделю. Так дальше продолжаться не могло. Андрей обещал все исправить, найти работу и изменить образ жизни, но проиграл в битве с зависимостью. 19 мая 2009 года его не стало. Он умер в своей квартире от пневмонии, которая была вызвана алкоголизмом.