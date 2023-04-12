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Талалаев пробыл без работы 18 дней, его же рекорд в роли безработного - всего несколько часов

Химки» объявили о назначении Андрея Талалаева главным тренером команды.
Талалаев пробыл без работы 18 дней, его же рекорд в роли безработного - всего несколько часов
12 апреля 2023 15:58
автор: Юрий Волохов
автор фото: torpedo.ru

«Химки» объявили о назначении Андрея Талалаева главным тренером команды. Специалист пробыл без работы всего 18 дней после ухода из «Торпедо». А однажды ему понадобилось меньше суток, чтоб найти новую работу.

Из Самары – в Грозный

Андрей Талалаев ушел из «Торпедо» 22 марта 2023 года: клуб и главный тренер расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Недопонимание между тренером и менеджментом клуба, похоже, копилось. А последней каплей, по одной из версий, стал тот факт, что руководство «Торпедо» решило отказаться от проведения сбора в Краснодаре в период мартовской паузы на игры сборных. По каким причинам, непонятно, возможно, решили сэкономить. В результате сбор «Торпедо» провело на искусственном поле в Лужниках.

Специалист расстался с московским клубом 22 марта, а вчера, то есть, 11 апреля, он возглавил «Химки». Получается, что безработным Андрей Викторович пробыл всего 18 дней. Срок небольшой, но это далеко не рекорд для самого же специалиста.

Был в карьере Талалаева отрезок, когда он пробыл в роли безработного всего несколько часов. 25 июля 2020 года пресс-служба самарских «Крыльев Советов» сообщила, что главный тренер Андрей Талалаев известил руководство, что покидает клуб. А 26 июля он уже возглавил грозненский «Ахмат». Во сколько были опубликованы эти сообщения, мы не знаем, но явно телепортация из Самары в Грозный заняла у тренера меньше суток.

Пять лет – это солидно

Многие обратили внимание на срок договора с «Химками» - 5 лет. В наше время это редкость. Но, видимо, инвестор подмосковного клуба рассчитывает на долгосрочный проект. Энергичный, волевой, по-хорошему въедливый Талалаев как раз подходит для такой роли. Единственное, есть большие сомнения, что Андрей Викторович отработает в Химках весь срок. Чай, не Арсен Венгер. Но если получится, это будет круто.

Хочу лишь пожелать удачи Андрею Талалаеву, ему всего 50 лет, тренер в самом соку. Правда, состав нынешних «Химок» заставляет скептически смотреть на то, что подмосковному клубу удастся сохранить прописку в РПЛ. «Химки» идут на 15-м месте, в 13-ю очками. Ниже только бывшая команда Талалаева – «Торпедо, тоже 13 очков. «Факел», находящийся на 14-м месте, в зоне стыков, заработал 17 очков.

Кстати, «Химкам» еще предстоит матч с «Торпедо», это будет интересно…

источник: «Советский спорт»
Талалаев пробыл без работы 18 дней, его же рекорд в роли безработного - всего несколько часов
Талалаев пробыл без работы 18 дней, его же рекорд в роли безработного - всего несколько часов
Химки» объявили о назначении Андрея Талалаева главным тренером команды.
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