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Анзор Кавазашвили: Рад за Рахимова, ему пора работать, а не других учить на ТВ, он грамотный тренер

Сегодня «Рубин» объявил о назначении на должность главного тренера Рашида Рахимова, об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.
Анзор Кавазашвили: Рад за Рахимова, ему пора работать, а не других учить на ТВ, он грамотный тренер
12 апреля 2023 17:24
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК "Рубин"

Рахимов сменил на этом посту Юрия Уткульбаева, который проработал 5 месяцев. При нем «Рубин» ни разу не проиграл, но в последних трех матчах трижды сыграл вничью.

Рахимов без малого два года был безработным, он ушел их «Уфы» 3 апреля 2021 года. Зрители канала «Матч ТВ» привыкли его часто видеть в качестве эксперта.

Мы попросили прокомментировать эту новость легенду советского футбола, двукратного чемпиона СССР Анзора Кавазашвили.

- Как здорово, что Рашида назначил, поздравляю его! – реагирует на новость легендарный вратарь «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР.

- То есть, вы рады за Рахимова?

- Конечно, нечего ему на телевидении делать, все время обсуждать чужие игры. Он еще молодой, нечего других обсуждать, ему надо самому работать.

Я Рашида хорошо знаю, он отличный парень и грамотный тренер. Нам такие тренеры нужны. А то там, на телевидении, сидят еще многие наши ветераны, и учат других, как играть. А им надо самим работать в командах мастеров. Поэтому рад за Рашида, что он начнет наконец работать.

- Как рассказал спортивный директор «Рубина», среди кандидатов на пост главного тренера кроме Рахимова были также Андрей Талалаев и Игорь Шалимов.

- Ну, Талалаев уже нашел работу – он теперь в «Химках». Шалимова жаль, что ему не могут найти работу. Парень очень толковый, грамотный. Когда он выступает в качестве эксперта на «Матч ТВ», я его всегда внимательно и с удовольствием слушаю. Но ему надо работать, пауза его без работы затянулась.

НАША СПРАВКА

Рашиду Рахимову 58 лет, ранее он тренировал в РПЛ пермский «Амкар», московский «Локомотив», грозненский «Ахмат» и «Уфу».

Уфимский клуб Рахимов покинул 3 апреля 2021 года после домашнего поражения от Динамо (0:4).

«Рубин» занимает второе место в первой лиге - 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 53 очка.

Главные преследователи казанской команды – «Алания» и «Волгарь», у них по 44 очка.

Ближайший матч «Рубин» проведет 15 апреля, дома с «Шинником».

источник: «Советский спорт»
Анзор Кавазашвили: Рад за Рахимова, ему пора работать, а не других учить на ТВ, он грамотный тренер
Анзор Кавазашвили: Рад за Рахимова, ему пора работать, а не других учить на ТВ, он грамотный тренер
Сегодня «Рубин» объявил о назначении на должность главного тренера Рашида Рахимова, об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.
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