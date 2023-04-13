Непризрачные деньги за трансфер-призрак

Всего месяц назад владелец «Лидса» итальянец Андреа Радриццани жестко высказался о тратах английских клубов на трансферы.

«Разрыв между Премьер-лигой и другими европейскими лигами огромен, но, на мой взгляд, мы тратим слишком много денег. Мы слишком много платим игрокам и слишком много платим за то, чтобы подписать их», – бескомпромиссно заявил босс «павлинов». А теперь бывший футболист «Лидса» Жан-Кевин Огюстен пытается отсудить у клуба 24,5 миллиона фунтов (почти 28 миллионов евро).

В общем, ирония судьбы или практический экскурс по тратам английских команд, кому как больше нравится. Эта история, которую без сомнения включат в учебники по футбольному менеджменту, началась в 2020 году, когда французский нападающий перешел к «павлинам» на правах аренды из немецкого «Лейпцига» с обязательным выкупом за €21 млн, если английский клуб пробьется в АПЛ.

Огюстен поиграл за «Лидс» с января по июнь (вернее, вышел в трех матчах) и вернулся в немецкий клуб – его контракт был рассчитан до 30 июня, то есть до конца сезона. Француз уехал, но пандемия коронавируса внесла коррективы в календарный расклад – сезон продлили и в июле «павлины» пробились в элитный дивизион. Однако, выкупать форварда «Лейпцига», несмотря на соответствующий пункт в соглашении, англичане отказались, аргументируя тем, что предвидеть эпидемию они не могли, а потому эту ситуацию следует считать форс-мажором. В свою очередь, немецкий клуб с этим утверждением не согласился и обратился в Спортивный арбитражный суд с требованием обязать «Лидс» к выплате полной суммы, прописанной в арендном договоре Жана-Кевина Огюстена, а именно, 21 миллион евро.

Суд принял сторону «Лейпцига», и англичан заставили заплатить за трансфер, которого так и не случилось. Правда, отделался «Лидс» суммой чуть поменьше, клубу удалось договориться с немцами и подписать мировое соглашение на 17,6 млн евро. Но, несмотря на выплаты, в этой спорной истории Огюстен все же остался пострадавшей стороной. А потому решил, уже от своего имени, подать иск против «павлинов» в палату по разрешению споров ФИФА и потребовать компенсации на 27,9 млн евро.

Дело в том, что после возвращения из аренды, от французского форварда отказался и «Лейпциг» – игроку пришлось спешно искать работу. Через несколько месяцев Огюстен подписал контракт с «Нантом» как свободный агент. А если бы «Лидс» исполнил свои обязательства по контракту, француз, наверное, и сейчас играл бы за англичан – ему был обещан пятилетний контракт. Так что, суд ожидаемо встал на сторону Огюстена. И, если у «Лидса» не пройдет апелляция и не удастся договориться с игроком в досудебном порядке, француз с не самой выдающейся пока футбольной карьерой неплохо подзаработает себе на старость.

На данный момент 25-летний Жан-Кевин, воспитанник академии «Пари Сен-Жермен», представляет «Базель» – за текущий сезон в чемпионате Швейцарии он отыграл 12 матчей и забил три гола.