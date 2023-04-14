«Атлетико» претендует на место «Реала»

У команды Диего Симеоне на данный момент 57 очков в активе, у подопечных Карло Анчелотти – 59. Разрыв минимален и второе место в Примере для «рохибланкос» уже не иллюзия, а вполне осуществимая реальность. Занять строчку сразу после лидера Ла Лиги – «Барселоны» – будет для клуба важно не только по части удовлетворения амбиций, но и подарит «Атлетико» ощутимый финансовый бонус – разница в прибыли между третьим и вторым местом составляет без малого 10 млн евро.

И, хотя, оставшийся календарь игр «матрасников» называют самым легким по сравнению с остальными командами Примеры, наставник «Атлетико» не рассчитывает на простую прогулку. «Шансы на второе место в Ла Лиге? Сейчас я думаю лишь об игре с «Альмерией». Мы будем биться до конца и давить на газ, а дальше будет видно. Судьба решит, чего мы заслуживаем, а чего нет», – заявил недавно Симеоне. И в его словах нет лукавства. На отрезке в десять туров может произойти все что угодно. Несмотря на то, что предстоящий матч будет для «матрасников» домашним, а «Альмерия» лишь недавно вырвалась из зоны вылета – не в стиле Эль Чоло недооценивать противника. Кроме того, у «индейцев» на этой неделе была дополнительная игра – благотворительный матч с «Бешикташем», который команда, к слову, проиграла (0:2). Тем не менее на игру с «красно-белыми» «Атлетико» выйдет в статусе фаворита.

Источник фото: La Liga

На данный момент активная беспроигрышная серия «рохибланкос» в Ла Лиге составляет 12 матчей. «Альмерия» под руководством Руби тоже старается, по крайней мере, в последних нескольких матчах, цепляться за все предоставляющиеся возможности, чтобы подняться в турнирной таблице. После 28-го тура команда из Андалусии находится на 16-м месте с 30 очками на счету: восемь побед, шесть ничьих и 14 поражений (за это время было забито 34 мяча, а вот пропущено 48). «Матрасники», без сомнения, устроят крестовый поход за очками и будут оказывать серьезное давление на подопечных Руби. Но, без голов точно не обойдет – другой вопрос – сколько их случится?