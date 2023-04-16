Сергей Хусаинов: матче «Торпедо» - «Спартак» Шадыханов допустил косяк

Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал ключевые ошибки главного судьи этой встречи Павла Шадыханова.

- В матче было назначено три пенальти, все в ворота «Торпедо», - говорит Сергей Хусаинов. – Если по назначению второго и третьего больших вопросов нет, то первый пенальти был назначен ошибочно.

- Можете подробно разобрать эпизод?

- Идет борьба за верховой мяч в штрафной площадке «Торпедо». У арбитра очень хорошая позиция, он игру на останавливает. Но после паузы ассистенты Шадыханова в комнате ВАРа матч остановили. Переговоры, затем арбитр идет смотреть телевизор и после просмотра указывает на точку.

Что произошло в этом эпизоде? Спартаковец оперся на плечи торпедовца, это помогло ему выиграть единоборство. Здесь нужно было свистеть нарушение. От головы спартаковца мяч падает на руку торпедовца. Он не играл рукой, мяч ему упал на руку. И опять же это произошло после того, как спартаковец оперся на плечи соперника.

Нарушение правил было до того, как спартаковец сыграл в мяч. Арбитр Шадыханов грубый допустил косяк, назначив пенальти. Спартаковец с точки пробил в перекладину. Здесь сама судьба восстановила справедливость.

- Вы сказали, что к остальным двум пенальти претензий нет.

- Это не совсем так. По самому определению нарушений - нет, но во втором пенальти торпедовец шел открытой стопой на соперника, когда тот наносил удар. Активное нападение, защитник «Торпедо» врезался в голеностоп спартаковца. Этот момент нужно трактовать, как агрессивное нападение. Он мог нанести сопернику тяжелую травму. Это красная карточка. Шадыханов ограничился желтой.

- По третьему пенальти вопросов нет?

- По пенальти нет, но есть по принятию решение по второй желтой Мартинсу. Тот саркастически аплодировал Шадыханову. Очевидное неуважительное отношение к арбитру. О чем тут думать?

А арбитр только после длительной паузы показал желтую Мартинсу, которая у него оказалась второй. Моя претензия не по карточке, а по тому, что она была показана после долгой паузы. Возможно, это последствия встреч руководства «Спартака» с представителями судейского корпуса.