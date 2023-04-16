«Страшно жить в России». Почему великий русский футболист боится за людей

Карьера одного из лучших игроков в новой истории России Александра Мостового, по большому счёту, завершилась вместе с последним контрактом футболиста. Сейчас он скорее известен язвительными высказываниями о нашем чемпионате и всех, кто с ним связан.

В интервью испанцам Мостовой не только излил свою боль из-за невостребованности, но и неожиданно пожаловался на жизнь в России. Страшно ему, видите ли, здесь.

Так зачем терпеть страх, если можно жить в Испании, ничего не боясь?

«Я не просился в чужие сборные»

Александр Мостовой провёл большую часть карьеры футболиста в «Сельте», где стал по-настоящему своим. Российского полузащитника многие до сих пор считают лучшим игроком в истории клуба, несмотря на подвиги Яго Аспаса. Благодаря его усилиям скромный испанский клуб поднялся на новые высоты.

Мостовой одним из первых перебрался за границу после распада СССР. В декабре 1991 года он подписал контракт с португальской «Бенфикой» и с того момента не провёл ни одного матча в составе российских команд.

За годы выступления в иностранных чемпионатах Мостовой обзавёлся испанским и португальским паспортами. В 2018 году он говорил, что мог выступать за эти страны, но предпочёл им российскую команду.

— Когда я получал гражданство Испании и Португалии, я не просился в чужие сборные, хотя по паспорту мог бы за них выступать, — говорил в эфире «Матч ТВ» Александр.

Фото из архива Советского спорта

«Невозможно жить так»

В последние годы Мостовой только и делает что говорит. И почти всегда критикует. Тренера из Александра не вышло. Он просто не захотел трудиться, чтобы получить лицензию. Видимо, футболисты такого уровня должны получать “корочки” автоматически, а учёба - для посредственных игроков. А если вообще не играл на профессиональном уровне, то даже думать не смей о тренерском кресле, не отнимай хлеб у тех, кто когда-то феерил на поле.

После окончания карьеры Мостовой десять лет прожил в Испании, дожидаясь, пока вырастут дети. После этого бывший футболист перебрался в Россию, где выступает экспертом по всем футбольным вопросом.

Яркие и резонансные высказывания Мостового неоднократно порождали конфликты с действующими футболистами и тренерами. Одна продолжающаяся несколько лет перепалка с Леонидом Слуцким чего стоит. Не жалует Мостовой и своего бывшего партнёра по “Сельте” Валерия Карпина, о чём напомнил в недавнем интервью испанской прессе. Однако удивляет другое: Царь внезапно разоткровенничался и по-свойски рассказал журналистам о… страхе жизни в Москве.

— Если брать спорт, то мы можем выступать только в России, это тяжело. Хуже всего неопределённость, потому что мы не знаем, что будет дальше, через какое-то время. Я живу в Москве и вижу людей, которые живут совсем плохо, в страхе… Им приходится оглядываться. Невозможно жить так же, как десять лет назад, потому что люди боятся. Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился, — приводит слова Мостового издание Relevo.

Фото из соцсети Матч ТВ

Как видим, эксперт по политическим и социальным вопросам из Мостового не менее красноречивый и авторитетный, чем в вопросах футбола. Настроение людей на улицах считывает на раз-два, страх видит невооруженным взглядом. И главное, доверительно делится с выводами с испанцами, будто давая понять: ребята, я свой, то есть ваш.

Впрочем, Александру легко убрать из жизни страхи и неопределённость. Достаточно лишь найти в папке с документами испанский или португальский паспорт и отправиться жить туда, где никто ничего не боится. И люди живут лучше, чем десять лет назад.

Вот только если по-настоящему классный футболист Мостовой в России котируется как эксперт и зарабатывает на своём имени, то в Испании таких специалистов и своих хватает. А потому велика вероятность, что спрашивать Александра будут не о тактических схемах, а о страхах россиян и снизившемся уровне жизни.