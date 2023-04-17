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Рекорд Головина и вторая в году победа Черчесова. Как дела у российского десанта в Европе

А Кокорин на Кипре уверенно идет с Арисом к чемпионству.
Рекорд Головина и вторая в году победа Черчесова. Как дела у российского десанта в Европе
17 апреля 2023 12:26
автор: Юрий Волохов

«ФЕРЕНЦВАРОШ»: ВТОРАЯ ПОБЕДА В НОВОМ ГОДУ

Не очень хорошо идут дела у Станислава Черчесова: в 2023 году его «Ференцварош» одержал лишь одну победу – ничьи чередуются с поражениями.

В результате чемпион Венгрии вылетел из Лиги Европы и потерял массу очков в национальном чемпионате, растратив солидный отрыв от преследователей. И вот наконец «Ференцварош» выиграл во второй раз. В 27-м туре был обыгран аутсайдер «Гонвед» (3:0), который идет на предпоследнем месте. Предыдущая победа была больше месяца назад, в начале марта, над «Гонведом».

Источник фото: ФК «Ференцварош»

Благодаря победе «Ференцварош» сохранил отрыв от «Кечкемета» в 6 очков, который тоже крупно выиграл дома. В противном случае «Кечкемет» приблизился бы совсем близко.

Чемпионат Венгрии. Положение команд после 27-го тура:

1. Ференцварош – 54 очков, 2. Кечкемет - 48. 3. Пакси - 41…

«МОНАКО» ПОБЕЖДАЕТ, ГОЛОВИН ЗАБИВАЕТ

Самый успешный наш легионер в европейском топ-чемпионате Александр Головин продолжает радовать, а его «Монако» вчера одержал домашнюю победу над «Лорьяном» - 3:1.

Головин забил на 27-й минуте и довел счет забитых мячей в нынешнем сезоне до 7 голов. Кроме того, на счету российского полузащитника семь голевых передач. Таким образом, Головин установил личный рекорд в Лиге 1 по голам за сезон: в сезоне-2020/2021 он забил за «Монако» пять голов, и девять раз ассистировал партнерам.

Источник фото: ФК «Монако»

Александр делит второе место в команде по результативности с Брилем Эмболо (у него также 14 очков по системе «гол+пас»: 12+2), лидером «Монако» является Виссам Бен-Йеддер (23 – 17+6).

«Монако» борется за путевку в Лигу чемпионов, куда выходят первые три команды.

Чемпионат Франции. Положение команд после 31-го тура:

1.ПСЖ - 72. 2. Марсель – 64. 3. Ланс – 63. 4. Монако – 61…

«ТОРИНО» СЫГРАЛ ВНИЧЬЮ, МИРАНЧУК ВЫШЕЛ В ОСНОВЕ

Вчера «Торино» дома сыграл вничью с «Салернитаной» - 1:1. Алексей Миранчук вышел в основном составе, и был заменен на 82-й минуте. «Торино» идет на 11-м месте в Серии А (39 очков). От зоны Лиги чемпионов команду отделяет 9 очков, но вверху таблицы такая конкуренция, что шансов отобраться в самый престижный турнир Европы у Миранчука и его партнеров практически нет. Вылет «Торино» тоже не грозит.

И пару слов про чемпионат Кипра. Там лидирует «Арис», за который выступает Александр Кокорин.

Источник фото: ФК «Арис»

На Кипре чемпионат разделился на две группы: группу вылета (8 команд) и чемпионскую группу (6 команд), где играет «Арис». Благодаря выездной победе над «Омонией» в последнем туре (3:0) «Арис» захватил лидерство. У Кокорина отличные шансы завоевать титул на Кипре.

Чемпионат Кипра. Положение команд после 30-го тура

1.Арис – 63. 2. АПОЭЛ – 62. 3. АЕК – 58. 4. Пафос – 55…

источник: «Советский спорт»
Рекорд Головина и вторая в году победа Черчесова. Как дела у российского десанта в Европе
Рекорд Головина и вторая в году победа Черчесова. Как дела у российского десанта в Европе
А Кокорин на Кипре уверенно идет с Арисом к чемпионству.
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