Валерий Овчинников: Интрига? «Зенит» давно чемпион. Интрига будет, когда иностранцы разъедутся

– Валерий Викторович, начнем с центрального матча «Ростов» – «Зенит».

– Пионерский отряд «Ростова» отбился от этих бразильских бойцов. При этом хозяева могли даже похоронить «Зенит».

– Пионерский отряд – неожиданное определение. В этом ростовском пионерском отряде некоторым за тридцать, а многим под тридцать.

– Назовем их опытными пионерами.

Источник фото: ФК «Ростов»

– Перед матчем были разговоры: если «Ростов» выиграет, в чемпионате появится интрига. Согласны с этим утверждением?

– С интригой давно все ясно – чемпионом будет «Зенит». Даже если б «Ростов» победил, отрыв такой, что «Зенит» первое место не отдаст. А интрига будет, если все иностранцы разъедутся. Вот тогда будет сплошная интрига.

– Еще был интересный матч «Торпедо» – «Спартак»: три пенальти, из них – два не забито, три удаления.

– Вот именно, что два пенальти «Спартак» не забил. Выиграл с трудом, а еще хочет бороться за чемпионство. Ну, какое чемпионство, если уверенно идущее на последнем месте «Торпедо» с трудом обыграли? Игры не было, была какая-то бойня. Но результат есть.

– Там еще испанского тренера «Торпедо» удалили – Клотета?

– Он перепутал, куда попал, это не Испания. Испанец попал к суровым русским мужикам они такого обращения не понимают.

Источник фото: РИА Новости

– ЦСКА продолжает побеждать, вплотную приблизился с «Спартаку» – всего на очко отстает.

– Это хорошо, борьба за второе-третье места развернется интересная между тремя командами.

– Некоторые сомневаются, что «Ростов» выдержит эту гонку. Мол, его футболисты уступают в классе игрокам «Спартака» и ЦСКА.

– Я же говорю – там опытные пионеры, взрослые. «Ростов» не посыплется, а после ничьей с «Зенитом» еще в уверенности прибавит.

– «Локомотив» разгромил на выезде «Оренбург» – 4:1, Дзюба отдал три голевых передачи. Жжет Артем!

– Шесть голов весной уже забил, сейчас три передачи отдал. Дзюба для «Локомотива» просто находка.

– Забивает, отдает – де Брейне какой-то.

– Давайте не будет его называть именами иностранных звезд, а будем его называть просто – Дзюба.