Кубок России – взрыв мозга! Разбираемся в запутанном регламенте удивительного турнира

Проигравший отправится в финал Пути регионов (этап 2), где сыграет с победителем финала Пути регионов (этап 1). А уже оттуда победитель выйдет в главный финал, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ.

На первый взгляд выглядит сложно, давайте разбираться!

Формат Кубка России серьёзно изменился. Розыгрыш в сезоне 2022/23 проходит по системе «double elimination», здесь есть Пути РПЛ и регионов, всего команды сыграют 160 матчей в два этапа.

1-й этап август-декабрь 2022 года: Путь РПЛ и Путь регионов.

2-й этап февраль-май 2023 года: Плей-офф.

В этом турнире принимают участие клубы РПЛ, Первой и Второй лиг, а также любительские футбольные клубы.

Небольшой спойлер: любители оказались круче некоторых профессиональных команд!

Начнём с высшего дивизиона.

16 команд РПЛ делят на 4 группы по 4 команды, кажется пока всё просто. Команды играют по круговой системе 2 круга (6 туров). 1-2 места перемещаются в плей-офф РПЛ, третьи места играют в плей-офф Пути регионов, а четвертые места говорят: «Пока, Кубок России!»

Источник фото: РИА Новости

Переходим к плей-офф Пути РПЛ, о как же везёт командам высшей лиги, у них есть право на ошибку, ведь проигравшая команда опускается в соответствующую стадию плей-офф Пути регионов (вторые этапы).

Путь регионов. Здесь вообще получилась такая стадия, как 1/256! Всего у регионов 6 раундов, участвуют все : знаменитая лучшая лига мира (она же Первая лига), Вторая лига и любительские футбольные клубы. Но конечно более престижным клубам сделали поблажки: 17 команд Мелбет Первой лиги начинают своё участие сразу с четвертого раунда, с 1/32 финала.

1/256 – Любительские клубы и команды Второй лиги с наименьшим рейтингом;

1/128 – 12 победителей 1 раунда и 44 команды Второй лиги;

1/64 – 28 победителей 2 раунда, «Ротор» (Волгоград) и «Металлург» (Липецк);

1/32 – 15 победителей 3 раунда и 17 команд Мелбет Первой лиги;

1/16 – 16 победителей 4 раунда;

1/8 – 8 победителей 5 раунда.

Осталось немного, дошли до плей-офф Пути регионов.

Источник фото: РИА Новости

Кто же остаётся после всех этих туров : 4 победителя первого этапа попадают в плей-офф Пути регионов,

4 команды, занявшие третьи места в группах Пути РПЛ принимают участие в нижней сетке плей-офф со стадии четвертьфинала.

Каждая стадия делится на два этапа по одному матчу.

Вот и добрались до СУПЕРФИНАЛА, хочется сказать: «неужели!»

Всё предельно просто и понятно. В суперфинале встречаются: победитель плей-офф РПЛ и победитель плей-офф Пути регионов.

На 11 июня мы уже знаем ваши планы: Москва, «Лужники», футбол, Кубок России! Не зря же мы объяснили весь регламент турнира.