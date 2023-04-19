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«Арестуете? Смешно! Я миллионер и знаменитый футболист». Бензема по глупости не стал чемпионом мира

Желание помочь другу детства стало для Карима роковым.
«Арестуете? Смешно! Я миллионер и знаменитый футболист». Бензема по глупости не стал чемпионом мира
19 апреля 2023 22:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Getty Images

Во вторник, 18 апреля, «Реал» под предводительством своего капитана Карима Бензема уверенно прошел «Челси» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. И имеет хорошие шансы второй год подряд выиграть самый престижный клубный турнир Европы.

Именно благодаря выдающейся игре в прошлом розыгрыше ЛЧ Бензема стал обладателем «Золотого мяча». Но почему в коллекции прекрасного французского форварда нет золота ЧМ-2018? Вспомним эту историю.

Следствие длилось 6 лет

В ноябре 2021 года завершилось разбирательство по делу нападающего «Реала» Карима Бензема о шантаже своего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна. Эта история началась осенью 2015 года и тянулась шесть лет.

В ноябре 2021 года Версальский суд признал Бензема виновным в соучастии в попытке шантажа Вальбуэна, и приговорил его к году тюремного заключения условно и штрафу в 75 тысяч евро. По мнению суда, футболист не осознавал преступный характер своих действий.

В апреле 2016 года Бензема был выведен из состава сборной Франции, как раз накануне домашнего чемпионата Европы. Тогда же от сборной был отстранен и пострадавший Вальбуэна.

Что касается остальных участников дела, они получили различные приговоры: от 18 месяцев условно до двух с половиной лет заключения.

Источник фото: Getty Images

Вальбуэна шантажировали из-за интимного видео

В чем суть этого громкого дела? По данным следствия, главный фигурант некий Аксель и два его сообщника требовали от Вальбуэна 150 тысяч евро за видеозапись. В противном случае они угрожали опубликовать ролик в интернете. Что было на видео, так и осталось неизвестным.

В суде его не показали. Предполагается, что на нем было записано интимное свидание полузащитника «Лиона» и сборной Франции Вальбуэна с некой юной особой. Напомним, что в последствии Вальбуэна выступал за московское «Динамо». Кстати, в деле фигурировал еще один бывший футболист РПЛ игравший одно время в «Кубани», но известный в футбольном мира, как нападающий «Ливерпуля» Джибриль Сиссе.

Бензема не считался ни заказчиком, ни организатором – предполагается, что преступники связались с ним через общих знакомых, чтобы он помог получить деньги от Вальбуэна.

Главная улика против Карима – запись телефонного разговора, где он якобы сказал: «Не переживай. У него нет выбора. Я все до него донесу, он заплатит». Следствие выяснило, что Бензема разговаривал со своим другом детства Каримом Зенати.

Источник фото: Getty Images

Ночь в камере отрезвила Карима

4 ноября 2015 года Бензема задержали в связи с расследованием дела о шантаже. Поначалу нападающий «Реала» не воспринимал происходящее всерьёз. При встрече с полицейскими он изобразил «крутого парня»: «Вы арестуете меня?! Смешно! Я миллионер и знаменитый футболист, вы ничего не сможете сделать. Отстаньте от меня».

Однако после ночи в тюрьме Бензема резко изменил свое поведение. В суде, где ему предъявили обвинения, он выглядел потерянным и испуганным. Форвард рассказал, что к нему обратился друг детства и попросил «помочь Вальбуэна». И, мол, Бензема всего лишь дал Матье парочку советов.

Предполагается, что во время матчей сборной Франции в октябре 2015 года Карим давил на Вальбуэна и по-дружески советовал ему заплатить, чтобы все это закончилось, как можно скорее.

После ночи в камере Бензема отправился в Мадрид. Там встретился с президентом «Реала» Флорентино Пересом, а на следующий день уже принял участие в тренировке.

Источник фото: Getty Images

Минус серебро Евро-2016, минус золото ЧМ-2018

А теперь вернемся к теме, вынесенной в заголовок. Из-за этого дела Бензема пропустил домашнее Евро-2016, где Франция стала вице-чемпионом. Дидье Дешам не взял подследственного и на ЧМ-2018 в Россию. Так обладатель «Золотого мяча» не стал вице-чемпионом Европы и чемпионом мира.

В национальную команду Карим вернулся только перед Евро-2020. Сразу влился в состав, прекрасно взаимодействовал с Гризманном и Мбаппе, но Франция сенсационно проиграла в 1/8 финала Швейцарии по пенальти, хотя вела 3:1.

ЧМ в Катаре Бензема вынужден был покинуть еще до его начала из-за травмы. Так как Карим был в заявке сборной Франции, серебряная медаль ему полагалась, но вряд ли награда, добытая таким путем, принесла ему удовлетворение. На следующий день после финала ЧМ-2022, 19 декабря, Бензема объявил о завершении карьеры в сборной, что логично – ведь в декабре 2023-го Кариму будет 36.

Если оставить за скобками незаслуженное серебро ЧМ-2022, со сборной Франции выдающийся нападающий так ничего и не выиграл. Такова цена «всего лишь парочки советов» Матье Вальбуэна осенью 2015 года.

источник: «Советский спорт»
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