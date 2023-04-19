ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент Сафонов: Заработок одного футболиста «Спартака» равен бюджету «Акрона»

Алексей считает, что эту победу волжан уже нельзя называть случайной.
Агент Сафонов: Заработок одного футболиста «Спартака» равен бюджету «Акрона»
19 апреля 2023 20:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: РИА Новости

«Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Красно-белые вылетели из розыгрыша второго по значимости трофея в российском футболе.

Футбольный агент Алексей Сафонов делится впечатлениями от игры.

Что происходит – «Акрон» не остановить?

«Акрону» осталось еще ЦСКА обыграть и станет чемпионом Москвы. «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо» уже обыграны.

Что за серия такая?

Один раз – случайность, а когда такая победная серия над командами РПЛ – уже закономерность. Добротная команда, парень отлично сыграл 18-летний, Салтыков. Понравился мне.

Они еще до первого гола должны были два забивать…

Вышла уверенная в себе команда, с отличным настроем. Тренер знает, как играть, куда и кто должен бежать. Чувствуется тренерская рука.

Почему у «Спартака» вообще игра не просматривалась?

Даже трудно сказать, может, думали эмблемой напугать, но в футбол играют не эмблемы, не деньги, а футболисты. Заработок кто-нибудь из лидеров «Спартака» равняется всему бюджету «Акрона».

В общем, все по делу: футболисты «Акрона» вышли, показали характер и заслуженно выиграли. И никто не скажет, что по игре хозяева победу не заслужили. Все совершенно по делу.

А «Спартаку нужно делать выводы. Еще недавно Абаскаля носили на руках: скоро «Зенит» догонит и все такое. Глядя сейчас на него, вспоминается строчка из песни Высоцкого «Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз».

Если не брать матч последний матч с «Торпедо», сколько уже «Спартак» не может выиграть. Неудачная серия подзатянулась, что-то нужно подправить в филармонии.

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России

источник: «Советский спорт»
Агент Сафонов: Заработок одного футболиста «Спартака» равен бюджету «Акрона»
Агент Сафонов: Заработок одного футболиста «Спартака» равен бюджету «Акрона»
Алексей считает, что эту победу волжан уже нельзя называть случайной.
19.04.2023 20:00
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России
«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России
Скромный клуб с берегов Волги становится настоящей грозой московских клубов.
19.04.2023 19:11
Футбол
автор: Пожидаев Дмитрий
Кубок России – взрыв мозга! Разбираемся в запутанном регламенте удивительного турнира
Кубок России – взрыв мозга! Разбираемся в запутанном регламенте удивительного турнира
Сегодня финал, но не финал Кубка, а финал Пути РПЛ. Проиграть там можно, но вылететь нет.
19.04.2023 14:19
Футбол
автор: Камила Абдурахманова
Валерий Овчинников: Интрига? «Зенит» давно чемпион. Интрига будет, когда иностранцы разъедутся
Валерий Овчинников: Интрига? «Зенит» давно чемпион. Интрига будет, когда иностранцы разъедутся
Известный в прошлом тренер и функционер Валерий Овчинников – о самом интересном в 23-м туре РПЛ.
18.04.2023 15:53
Футбол
автор: Юрий Волохов
Рекорд Головина и вторая в году победа Черчесова. Как дела у российского десанта в Европе
Рекорд Головина и вторая в году победа Черчесова. Как дела у российского десанта в Европе
А Кокорин на Кипре уверенно идет с Арисом к чемпионству.
17.04.2023 12:26
Футбол
автор: Юрий Волохов
«Страшно жить в России». Почему великий русский футболист боится за людей
«Страшно жить в России». Почему великий русский футболист боится за людей
Александр Мостовой недоволен жизнью в нашей стране. Так чего же не вернуться в Европу, где никто ничего не боится?
16.04.2023 22:10
Футбол
автор: Григорьева Елена
Сергей Хусаинов: в матче «Торпедо» - «Спартак» Шадыханов допустил косяк
Сергей Хусаинов: в матче «Торпедо» - «Спартак» Шадыханов допустил косяк
23-й тур РПЛ еще продолжается, а масса претензий к работе арбитров уже возникли. В частности, вопросы вызвало судейство в матче «Торпедо» - «Спартак».
16.04.2023 18:14
Футбол
автор: Юрий Волохов
Два пенальти и немного нервов. ЦСКА победил «Урал» без Карраскаля и Медины
Два пенальти и немного нервов. ЦСКА победил «Урал» без Карраскаля и Медины
Остались вопросы к тренеру москвичей Федотову, припозднившемуся с заменами.
15.04.2023 19:43
Футбол
автор: Владислав Домрачев
«Атлетико» претендует на место «Реала»
«Атлетико» претендует на место «Реала»
Матч-интрига 29-го тура Ла Лиги – противостояние «Атлетико» и «Альмерии» (16 апреля, 19:30). «Матрасники» активно дышат в спину «Реалу» и в это воскресенье у них появится еще один шанс потревожить «сливочных» в турнирной таблице. 
14.04.2023 22:24
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Непризрачные деньги за трансфер-призрак
Непризрачные деньги за трансфер-призрак
«Лидс Юнайтед», занимающий 16-е место в турнирной таблице текущего сезона АПЛ, кажется, попал на большие выплаты. Игрок, который три года назад сыграл за команду 48 минут, претендует на солидную компенсацию. 
13.04.2023 01:18
Футбол
автор: Анастасия Лукачи
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика