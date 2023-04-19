Агент Сафонов: Заработок одного футболиста «Спартака» равен бюджету «Акрона»

«Спартак» проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Красно-белые вылетели из розыгрыша второго по значимости трофея в российском футболе.

Футбольный агент Алексей Сафонов делится впечатлениями от игры.

– Что происходит – «Акрон» не остановить?

– «Акрону» осталось еще ЦСКА обыграть и станет чемпионом Москвы. «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо» уже обыграны.

– Что за серия такая?

– Один раз – случайность, а когда такая победная серия над командами РПЛ – уже закономерность. Добротная команда, парень отлично сыграл 18-летний, Салтыков. Понравился мне.

– Они еще до первого гола должны были два забивать…

– Вышла уверенная в себе команда, с отличным настроем. Тренер знает, как играть, куда и кто должен бежать. Чувствуется тренерская рука.

– Почему у «Спартака» вообще игра не просматривалась?

– Даже трудно сказать, может, думали эмблемой напугать, но в футбол играют не эмблемы, не деньги, а футболисты. Заработок кто-нибудь из лидеров «Спартака» равняется всему бюджету «Акрона».

В общем, все по делу: футболисты «Акрона» вышли, показали характер и заслуженно выиграли. И никто не скажет, что по игре хозяева победу не заслужили. Все совершенно по делу.

А «Спартаку нужно делать выводы. Еще недавно Абаскаля носили на руках: скоро «Зенит» догонит и все такое. Глядя сейчас на него, вспоминается строчка из песни Высоцкого «Лишь мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз».

Если не брать матч последний матч с «Торпедо», сколько уже «Спартак» не может выиграть. Неудачная серия подзатянулась, что-то нужно подправить в филармонии.

«Спартак» проиграл «Акрону». Красно-белые бесславно вылетели из Кубка России