Дмитрий Селюк: Месси для «Барселоны», как Ленин для СССР – был, есть и будет

Испанская «Барселона» хочет вернуть Лионеля Месси и готова предложить нападающему «ПСЖ» зарплату в размере € 25 млн в год, сообщает Sport.es.

«Барселона» предложит Месси контракт на один год, с возможностью продления еще на один сезон. Интересно, что предлагаемая зарплата Лионеля в каталонском клубе будет в четыре раза ниже той, что в «ПСЖ». Соглашение Месси с парижским клубом истекает в конце июня 2023 года.

Мы обсудили эту новость с жителем Барселоны, футбольным агентом Дмитрием Селюком.

– Это совершенно похоже на правду, – уверен Селюк. – Месси для «Барселоны», как Ленин для СССР – был, есть и будет. «Барселона» его родной дом, а Лионель – символ клуба. Более того, Месси такой же символ Каталонии, как Гауди.

– Почему же Лео два года назад ушел в «ПСЖ»?



– Финансовую ситуацию в «Барсе» усугубил ковид, это была вынужденная командировка. Теперь руководство «Барселоны» показывает, что командировка в Париж закончена, легенда возвращается домой. Здесь Лео все ждут, здесь его все любят, его встретят салютом, а все школьники Каталонии на радостях напьются кока-колы. Getty Images

– Но в июне Месси будет 36…



– Будет непросто, но в «Барсе» сейчас несколько молодых талантливых игроков вышли на первые роли. Для них Лео – легенда, на его игре они росли и всегда мечтали сыграть рядом с ним.

Для двух юных вундеркиндов Педри и Гави возвращение Лео станет настоящим стимулом. И сам Лео рядом с ними обретет вторую молодость.

– Есть еще нюанс – финансовый. Хотя для миллиардера Месси он, видимо, сейчас не главный. Аргентинец потеряет в зарплате в четыре раза. Хотя, учитывая возраст и провальный сезон «ПСЖ» в целом, нынешнюю зарплату в Париже ему никто не сохранит.



– Во-первых, вы правы, а, во-вторых, Месси – человек из этой каталонской семье, он вернулся домой. А когда в семье проблемы, финансовые вопросы должны отходить на второй план. И потом, всегда огромная часть доходов Лионеля была от рекламы. Он свое на рекламе точно возьмет, заработают на его возвращении и «Барса», и Ла лига.

И еще один аспект. Я же не зря сказал, что дети напьются на радостях кока-колы. Они с юных лет воспитывались на Месси, как на символе клуба, на преданности «Барселоне». Эту преданность они потом передадут своим детям.