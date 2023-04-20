Валерий Овчинников: Игроки «Спартака» – деревянные игрушки из советского мультика

Накануне, 19 апреля, «Спартак» в гостях проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Красно-белые бесславно завершили выступление в турнире.

Обсудили причины поражения «Спартака» с известным в прошлом тренером и функционером Валерием Овчинниковым.

– Валерий Викторович, что вчера произошло в городе Жигулевске?

– Это называется футбольный гоп-стоп.

– Почему гоп-стоп?

– Ограбили «Спартак», Кубка лишили.

– Во-первых, Кубок еще завоевать надо, а, во-вторых, «Акрон» минуте к 15-й уже три должен был забивать. Так что, никакого ограбления, все по делу.

– Это типичная кубковая история. У нас уже было такое: помните, «Тосно» выиграло Кубок России? Так что, удивляться не надо.

– Удивляет, что середняк первой лиги обыграл по очереди «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Это у нас уровень высшего дивизиона такой?

– Выходит, что так. Поэтому мы в Азии испугались играть, и правильно сделали. А то таджики нам голову намылят.

– Поразило, с каким настроем футболисты «Акрона» вышли на поле.

– Все правильно – на «Спартак» и не надо настраиваться, а вот «Спартаку» на такие команды настраиваться надо.

Источник фото: ФК «Спартак»

– Представим, вы тренер «Спартака»…

– Вот этого мне точно не надо…

– Ладно, не будем вам приписывать, но игроки вышли, как на прогулку.

– Старый советский мультфильм помните? Там была секция деревянных игрушек. «Спартак» – это те самые деревянные игрушки из того мультика.

– Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратился к болельщикам примерно с такими словами: мы сделали все для победы, не ругайте нас.

– Он же испанец! А что с испанца взять, кроме хамона.

– Валерий Викторович, хорошо, вы не тренер, а президент «Спартака». Как бы вы наказали футболистов за вчерашний конфуз?

– Они сделали болельщикам больно, шокировали всех. Значит, им нужно сделать финансовый шок. Заслужили. Эти заморские игроки не понимают, с кем они играют за что, куда они попали? Они крутые звезды, приезжают в этот Жигулевск, и им все не так.

– А что не так? Уютный стадион, уютный городок.

– Это мы с вами понимаем, а футбольным интуристам нужна Москва, 20 миллионов населения – ночные клубы, бары, девки. А их привезли куда-то в глушь. Отмучились.