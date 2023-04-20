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Валерий Овчинников: Игроки «Спартака» – деревянные игрушки из советского мультика

Легендарный российский тренер поделился мнением о причинах неудач флагмана московского футбола.
Валерий Овчинников: Игроки «Спартака» – деревянные игрушки из советского мультика
20 апреля 2023 18:30
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

Накануне, 19 апреля, «Спартак» в гостях проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России со счетом 1:2. Красно-белые бесславно завершили выступление в турнире.

Обсудили причины поражения «Спартака» с известным в прошлом тренером и функционером Валерием Овчинниковым.

Валерий Викторович, что вчера произошло в городе Жигулевске?

Это называется футбольный гоп-стоп.

Почему гоп-стоп?

Ограбили «Спартак», Кубка лишили.

Во-первых, Кубок еще завоевать надо, а, во-вторых, «Акрон» минуте к 15-й уже три должен был забивать. Так что, никакого ограбления, все по делу.

Это типичная кубковая история. У нас уже было такое: помните, «Тосно» выиграло Кубок России? Так что, удивляться не надо.

Удивляет, что середняк первой лиги обыграл по очереди «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». Это у нас уровень высшего дивизиона такой?

Выходит, что так. Поэтому мы в Азии испугались играть, и правильно сделали. А то таджики нам голову намылят.

Поразило, с каким настроем футболисты «Акрона» вышли на поле.

Все правильно – на «Спартак» и не надо настраиваться, а вот «Спартаку» на такие команды настраиваться надо.

Источник фото: ФК «Спартак»

– Представим, вы тренер «Спартака»…

Вот этого мне точно не надо…

Ладно, не будем вам приписывать, но игроки вышли, как на прогулку.

Старый советский мультфильм помните? Там была секция деревянных игрушек. «Спартак» это те самые деревянные игрушки из того мультика.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль обратился к болельщикам примерно с такими словами: мы сделали все для победы, не ругайте нас.

Он же испанец! А что с испанца взять, кроме хамона.

Валерий Викторович, хорошо, вы не тренер, а президент «Спартака». Как бы вы наказали футболистов за вчерашний конфуз?

Они сделали болельщикам больно, шокировали всех. Значит, им нужно сделать финансовый шок. Заслужили. Эти заморские игроки не понимают, с кем они играют за что, куда они попали? Они крутые звезды, приезжают в этот Жигулевск, и им все не так.

А что не так? Уютный стадион, уютный городок.

– Это мы с вами понимаем, а футбольным интуристам нужна Москва, 20 миллионов населения – ночные клубы, бары, девки. А их привезли куда-то в глушь. Отмучились.

источник: «Советский спорт»
Валерий Овчинников: Игроки «Спартака» – деревянные игрушки из советского мультика
Валерий Овчинников: Игроки «Спартака» – деревянные игрушки из советского мультика
Легендарный российский тренер поделился мнением о причинах неудач флагмана московского футбола.
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