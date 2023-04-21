«Папа, как же мне страшно». Тело известного футболиста нашли в затонувшем самолёте

Яркий футболист решился на важный шаг в карьере и отправился в Англию в погоне за мечтой о голах в Премьер-лиге.

Но выйти на поле в футболке нового клуба нападающему так и не удалось. Он трагически погиб в авиакатастрофе.

Рекордный трансфер

Аргентинский нападающий Эмилиано Сала практически всю свою взрослую карьеру провёл во Франции. В 20 лет игрок присоединился к «Бордо», где первоначально осваивался в молодёжной команде. Закрепиться в основе не удавалось, агент пытался пристроить футболиста в Италии, но Эмилиано даже за пределами Серии А никому не был нужен. В итоге почти до 25 лет нападающий катался по арендам, проявляя себя в малоизвестных командах.

Относительно успешным у Салы получился период в «Кане». За полгода аргентинец 13 раз вышел на поле и забил пять голов в Лиге 1. Причём удавалось отгружать мячи не только аутсайдерам, вроде «Ланса», но также грандам «Марселю» и «ПСЖ». Свой последний мяч в сезоне 2014/15 Эмилиано отправил в ворота «Нанта», а летом за 1 млн евро «канарейки» выкупили игрока у «Бордо». И в новой команде форвард наконец-то раскрылся.

Если в дебютном сезоне в составе «Нанта» Сала особые бомбардирские таланты не проявлял, забив только шесть мячей, то в трёх последующих показатели результативности в чемпионате увеличились вдвое. Причём в сезоне 2018/19 игрок наколотил 12 голов лишь за первую половину, а во второй намеревался попробовать свои силы в новой команде и новой стране. Эмилиано приглашали в Турцию и Китай, но его всегда манил английский чемпионат.

Источник фото: ФК «Нант»

И, казалось, мечта почти стала реальностью. На аргентинца положил глаз «Кардифф Сити», который испытывал острые проблемы с атакой. Забивной форвард был призван помочь аутсайдеру АПЛ исправить положение в турнирной таблице. Валлийская команда решила установить клубный рекорд по сумме трансфера, предложив «Нанту» за нападающего 15 млн фунтов.

Последняя прогулка

– Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться, когда начну тренироваться и познакомлюсь со своими товарищами по команде, – цитировала Салу британское издание Express.

Эмилиано прилетел в Уэльс, подписал контракт, пообщался с пресс-службой команды, сделал фото на фоне эмблемы нового клуба и отправился обратно во Францию, где намеревался попрощаться с бывшими партнёрами, в последний раз погулять по знакомым улочкам, да и просто забрать вещи, которые не повёз с собой до заключения договора. Игрок намеревался вскоре вернуться на Туманный Альбион, но сделать это ему было не суждено.

Источник фото: ФК «Кардифф Сити»

«Кардифф» предлагал организовать перелёт своему новичку, но Сала решил, что справится своими силами. Агент Марк Маккей нашёл для него частный самолёт с пилотом Дэвидом Ибботсоном. На борту одномоторного Piper PA-46 Malibu вечером 21 января 2019 года Эмилиано должен был перелететь из Нанта в Кардифф. Когда футболист увидел транспортное средство, оно, кажется, его несколько разочаровало. По крайней мере, форвард записал не самое оптимистичное голосовое сообщение, которое позже оказалось в распоряжении газеты Ole.

– Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой. Как вы, братья и сестры, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно, – сказал Сала за несколько минут до трагедии.

Самолёт с ходу не развалился, взлетел. Через 1 час 15 минут полёта он находился в районе Ла-Манша: пилот вышел на связь и сделал запрос на снижение, а затем транспортное средство пропало с радаров.

Ненужное тело

В Кардиффе самолёт с Салой никто так и не дождался, однако оставалась небольшая надежда на то, что пилот и футболист живы. Поиски пропавших начались оперативно, но ни к каким ощутимым результатам не привели. 24 января спасательная операция была прекращена – шансов найти кого-то живым почти не оставалось. Даже в случае, если кому-то из потерпевших крушение удалось выжить, долго в январских водах Ла-Манша протянуть было невозможно.

Близкие верили в чудо, сестра Эмилиано выкладывала в социальные сети трогательные фото, как любимица семьи собака Нала ждёт футболиста у открытой двери. Красивый жест сделали и в «Кардиффе», включив аргентинца в заявку на очередной матч. Но дни шли, никаких новостей о пропавшем не было, надежду потеряли даже самые стойкие.

Поиски пропавших продолжились после того, как все неравнодушные, включая Килиана Мбаппе, Адриана Рабьо и некоторых других футболистов, собрали с помощью краундфандинга 330 тысяч евро. Целью нового этапа поисковой операции были не живые люди, а тела погибших. В это время бывший и нынешний клубы Салы пытались определить, кто и сколько должен заплатить за трансфер мертвеца.

Источник фото: Getty Images

3 февраля водолазы нашли на дне пролива самолёт, а в нём одно тело. Из-за плохих погодных условий поднять погибшего на поверхность удалось только 7 февраля, а 8 февраля в жертве крушения опознали Салу.

Не очень красивая история борьбы в судах за деньги растянулась на 2,5 года – её выиграл «Нант», который смог рассчитывать на часть оговоренной суммы. Также выяснилось, что пилот Ибботсон не имел права совершать перевозки за деньги и летать в ночное время, а его самолёт имел технические неисправности. Однако аргентинскому футболисту, так и не добравшемуся до АПЛ, все эти подробности были уже безразличны.