«Папа, как же мне страшно». Тело известного футболиста нашли в затонувшем самолёте

Яркий футболист решился на важный шаг в карьере и отправился в Англию в погоне за мечтой о голах в Премьер-лиге.
Но выйти на поле в футболке нового клуба нападающему так и не удалось. Он трагически погиб в авиакатастрофе.
Рекордный трансфер
Аргентинский нападающий Эмилиано Сала практически всю свою взрослую карьеру провёл во Франции. В 20 лет игрок присоединился к «Бордо», где первоначально осваивался в молодёжной команде. Закрепиться в основе не удавалось, агент пытался пристроить футболиста в Италии, но Эмилиано даже за пределами Серии А никому не был нужен. В итоге почти до 25 лет нападающий катался по арендам, проявляя себя в малоизвестных командах.
Относительно успешным у Салы получился период в «Кане». За полгода аргентинец 13 раз вышел на поле и забил пять голов в Лиге 1. Причём удавалось отгружать мячи не только аутсайдерам, вроде «Ланса», но также грандам «Марселю» и «ПСЖ». Свой последний мяч в сезоне 2014/15 Эмилиано отправил в ворота «Нанта», а летом за 1 млн евро «канарейки» выкупили игрока у «Бордо». И в новой команде форвард наконец-то раскрылся.
Если в дебютном сезоне в составе «Нанта» Сала особые бомбардирские таланты не проявлял, забив только шесть мячей, то в трёх последующих показатели результативности в чемпионате увеличились вдвое. Причём в сезоне 2018/19 игрок наколотил 12 голов лишь за первую половину, а во второй намеревался попробовать свои силы в новой команде и новой стране. Эмилиано приглашали в Турцию и Китай, но его всегда манил английский чемпионат.
И, казалось, мечта почти стала реальностью. На аргентинца положил глаз «Кардифф Сити», который испытывал острые проблемы с атакой. Забивной форвард был призван помочь аутсайдеру АПЛ исправить положение в турнирной таблице. Валлийская команда решила установить клубный рекорд по сумме трансфера, предложив «Нанту» за нападающего 15 млн фунтов.
Последняя прогулка
– Я очень рад быть здесь. Не могу дождаться, когда начну тренироваться и познакомлюсь со своими товарищами по команде, – цитировала Салу британское издание Express.
Эмилиано прилетел в Уэльс, подписал контракт, пообщался с пресс-службой команды, сделал фото на фоне эмблемы нового клуба и отправился обратно во Францию, где намеревался попрощаться с бывшими партнёрами, в последний раз погулять по знакомым улочкам, да и просто забрать вещи, которые не повёз с собой до заключения договора. Игрок намеревался вскоре вернуться на Туманный Альбион, но сделать это ему было не суждено.
«Кардифф» предлагал организовать перелёт своему новичку, но Сала решил, что справится своими силами. Агент Марк Маккей нашёл для него частный самолёт с пилотом Дэвидом Ибботсоном. На борту одномоторного Piper PA-46 Malibu вечером 21 января 2019 года Эмилиано должен был перелететь из Нанта в Кардифф. Когда футболист увидел транспортное средство, оно, кажется, его несколько разочаровало. По крайней мере, форвард записал не самое оптимистичное голосовое сообщение, которое позже оказалось в распоряжении газеты Ole.
– Привет, парни, как дела? Братишка, я без сил. Переделал кучу дел в Нанте, а сейчас я в самолете, который, похоже, вот-вот развалится, лечу в Кардифф. Завтра уже буду тренироваться с новой командой. Как вы, братья и сестры, все в порядке? Если через полтора часа от меня не будет новостей, то я не знаю, нужно ли будет посылать кого-то, чтобы найти меня. Папа, как же мне страшно, – сказал Сала за несколько минут до трагедии.
Самолёт с ходу не развалился, взлетел. Через 1 час 15 минут полёта он находился в районе Ла-Манша: пилот вышел на связь и сделал запрос на снижение, а затем транспортное средство пропало с радаров.
Ненужное тело
В Кардиффе самолёт с Салой никто так и не дождался, однако оставалась небольшая надежда на то, что пилот и футболист живы. Поиски пропавших начались оперативно, но ни к каким ощутимым результатам не привели. 24 января спасательная операция была прекращена – шансов найти кого-то живым почти не оставалось. Даже в случае, если кому-то из потерпевших крушение удалось выжить, долго в январских водах Ла-Манша протянуть было невозможно.
Близкие верили в чудо, сестра Эмилиано выкладывала в социальные сети трогательные фото, как любимица семьи собака Нала ждёт футболиста у открытой двери. Красивый жест сделали и в «Кардиффе», включив аргентинца в заявку на очередной матч. Но дни шли, никаких новостей о пропавшем не было, надежду потеряли даже самые стойкие.
Поиски пропавших продолжились после того, как все неравнодушные, включая Килиана Мбаппе, Адриана Рабьо и некоторых других футболистов, собрали с помощью краундфандинга 330 тысяч евро. Целью нового этапа поисковой операции были не живые люди, а тела погибших. В это время бывший и нынешний клубы Салы пытались определить, кто и сколько должен заплатить за трансфер мертвеца.
3 февраля водолазы нашли на дне пролива самолёт, а в нём одно тело. Из-за плохих погодных условий поднять погибшего на поверхность удалось только 7 февраля, а 8 февраля в жертве крушения опознали Салу.
Не очень красивая история борьбы в судах за деньги растянулась на 2,5 года – её выиграл «Нант», который смог рассчитывать на часть оговоренной суммы. Также выяснилось, что пилот Ибботсон не имел права совершать перевозки за деньги и летать в ночное время, а его самолёт имел технические неисправности. Однако аргентинскому футболисту, так и не добравшемуся до АПЛ, все эти подробности были уже безразличны.