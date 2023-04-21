Роналду нанёс страшное оскорбление саудовским фанатам. Но шейхи простили гения

Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед заявил в своих социальных сетях, что собирается обратиться в прокуратуру страны с запросом об аресте и депортации нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду за скверный жест.

Португальский форвард после матча 25-го тура чемпионата страны против «Аль-Хилаля» (0:2) схватил себя за пах, уходя в подтрибунное помещение, в ответ на выкрики имени Лионеля Месси. Кажется, это противостояние будет длится вечно.

«Я не слежу за спортом. Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением. Публично непристойный жест, который является одним из преступлений, влекущим за собой арест и депортацию, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу», — написал саудовский адвокат в социальных сетях.

«Аль-Наср» же утверждает, что Криштиану сделал такой жест только из-за того, что получил удар в пах во время игры. Тем не менее, выглядело это двусмысленно.

ФК "Аль-Наср"

Но саудовцы не хотят расставаться с гением футбола и закрыли глаза на этот инцидент.

Дисциплинарный и этический комитет Футбольной ассоциации Саудовской Аравии рассмотрел эту петицию и вынес вердикт: никаких штрафных санкций для Роналду не предусмотрено, поскольку была просмотрена только официальная трансляция матча, а не видео из социальных сетей.

Похоже, что восточная сказка всё же продолжается!