Де Хеа чудит и «привозит» два гола, неистовая «Севилья» выносит «МЮ» из Лиги Европы

На огнедышащем «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» разгромила «Манчестер Юнайтед» – 3:0. Главными антигероями матча стали вратарь и капитан англичан – Давид де Хеа и Гарри Магуайр. Героями – вся «Севилья».

Самый горячий стадион Европы

Еще много лет назад Ринат Дасаев, перешедший в «Севилью» после Евро-1988, рассказал советским болельщикам, что из себя представляет домашняя арена этого испанского клуба. «Это кипящий котел, настоящий 12-й игрок», – восхищался Дасаев.

«Рамон Санчес Писхуан» назван в честь президента «Севильи», который руководил клубом еще в 50-х годах. Вмещает арена 45 тысяч болельщиков и считается одной из самых горячих арен Европы.

Написал и подумал: одна из самых горячих арен… А ведь есть еще стадион турецкого «Галатасарая» – на нем неистовые фанаты дают такого огня. Есть «Марко Митич Арена» в Белграде, и во что она превращается во время самого горячего дерби Европы «Црвена Звезда» – «Партизан». Можете набрать в ютьюбе «файер-шоу в белградском дерби» и увидите, что стадион буквально полыхает. Но очевидно, что по уровню поддержки своей команды севильские фанаты, если не впереди планеты всей, то в первом ряду.

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Болельщики хозяев пришли на матч в белых майках, так договорились, чтобы быть на одной волне с командой, которая дома всегда играет в белом. И это клокочущее белое море не умолкало ни на минуту. А как они пели перед стартовым свистком! Ливерпульский «Энфилд» позавидует.

Титул «главного невезунчика» теперь у де Хеа

Исход этого противостояния должен был решиться еще в Манчестере. «Юнайтед» имел заметное преимущество, быстро забил два, мог забивать и еще, но на этом успокоился. А «Севилья» билась до конца и была вознаграждена: два гола в концовке, оба курьезные – после рикошетов от англичан. Везунчики. Но, как известно, везет тому, кто везет.

Поэтому после 2:2 в Манчестере, шансы команд перед ответной игрой расценивались, как 50/50. Да, у «МЮ» более классные футболисты в составе, но на стороне «Севильи» огромная жажда победы и клокочущий стадион.

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«Севилья» сразу смяла соперника, а плотный прессинг начинала еще от штрафной англичан. И это дало результат уже на 8-й минуте. Возьму на себя смелость утверждать, что этот эпизод предрешил исход всего поединка.

Де Хеа под давлением сыграл на Магуайра, тот находился почти на линии штрафной, лицом к своим воротам, и не увидел, что его сзади прессингуют сразу трое. Капитан «МЮ» хотел в касание отдать крайнему защитнику, его пас перехватил Ламела, а выскочивший из-за спины Эн-Несири подхватил мяч, ворвался в штрафную и пробил в нижний угол – 1:0.

Виноват в пропущенном мяче де Хеа: мог просто вынести мяч, а он рискованно подсунул его Магуайру. Но многие запомнят неудачный пас капитана, перехваченный Ламелой. Бедный Гарри и так носит титул главного невезунчика английского футбола. Перед ЧМ в Катаре британские болельщики всерьез требовали убрать Магуайра из состава сборной, мол, от него одни несчастья. И теперь наверняка в голове у фанатов засядет: опять этот Магуайр!

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Ведь второй мяч на «Олд Траффорд» неделю назад влетел в ворота де Хеа после рикошета от головы как раз Магуайра. После мощного удара головой Эн-Несири. Марокканец тогда взмыл над газоном так, что «Его воздушество» Майкл Джордан от восхищения зааплодировал бы. Впрочем, весь мир уже видел, как умеет высоко выпрыгивать Эн-Несири. Вспомните его потрясающий гол головой сборной Португалии на ЧМ-2022.

Пропущенный на ровном месте мяч, морально убил игроков гостей. «Севилья» продолжала давить, а у «Юнайтед» мяч совсем не держался. Как итог, англичане не создали в первом тайме ничего похожего на опасный момент, а «Севилья» забила второй. Но заслуженный гол был отменен из-за микроофсайда.

Игра не изменилась и во втором тайме, «Севилья» поддавливала, «Юнайтед» пытался наладить подобие игры, но сказывалось отсутствие Бруну Фернандеша.

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При этом уже на 47-й минуте счет стал 2:0, и откровенно, говоря, все в этой игре стало окончательно ясно.

Но судьба решила наказать де Хеа еще раз. Ближе к концовке голкипер вышел за пределы штрафной, чтобы сыграть летящий к нему верхом мяч. Но как-то неловко поскользнулся, киксанул, а находящийся неподалеку все тот же Эн-Несири, спокойно поразил пустые ворота – 3:0.

Не знаю, заслуживал ли «Юнайтед» разгрома, но то, что «Севилья» в это вечер была неудержима, это факт. А два нелепых гола – это всего лишь награда за смелось.