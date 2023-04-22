С Россией в сердце! Болельщики будут в восторге, Марио Фернандес возвращается в ЦСКА

В России всегда играло немало бразильцев, и часто российские работодатели про них говорили, что многие сильно тоскуют по родине. А вот футболист ЦСКА Марио Фернандес после года в Бразилии затосковал по России.

Герой ЧМ-2018

Если мы говорим про Фернандеса и его след в российском футболе, то сразу вспоминается гол защитника сборной России на сочинском «Фиште» в ворота сборной Хорватии на 115-й минуте дополнительного времени чемпионата мира 2018 года. Удар головой Марио после навеса Алана Дзагоева вернул Россию в игру. Подарил всем надежду на полуфинал, о чем перед ЧМ никто даже не мог и мечтать. А потом была серия пенальти и злополучный удар Смолова…

Добродушный бразильский парень, внешне совсем не похожий на бразильца, а скорее на своего парня из Бирюлева, стал одним из героев домашнего чемпионата мира в составе сборной России наряду с Акинфеевым и Дзюбой.

Именно после ЧМ-2018 он получил прозвище СуперМарио.

Трехкратный чемпион России

Напомним, что произошло весной прошлого года. Тогда легионеры стали массово разъезжаться из России. ФИФА официально им дал в помощь такую опцию, как «приостановление контракта». Воспользовался ею и Фернандес.

«В последнее время я чувствую колоссальную накопившуюся усталость и огромное изнеможение и уже не могу больше давать все то, что всегда отдавал на благо ЦСКА в прошлые годы. Я уже 13 лет профессионально занимаюсь футболом, из них 10 лет провел в ПФК ЦСКА. Настало время побыть с семьей. К тому же, как вы, наверное, уже знаете, в этом году у нас родится сын», – сказал тогда Марио.

Фото: РИА

Когда 10 лет проводишь в одном клубе, усталость накапливается. Эффект «дня сурка» начинает угнетать. Многие тогда бразильца поняли, это совсем другая история, чем поспешное бегство остальных легионеров.

Все ждали, что защитник вскоре окажется в одном из бразильских грандов, но нет – он просто отдыхал от футбола. Ему всего 32 года, и пару сезонов у него в запасе еще есть. Поэтому на несколько месяцев он решил взять внеплановый отпуск.

А затем в декабре 2022-го Марио оказался в «Интернационале». ЦСКА не стал возражать: хочет играть – пусть играет. Практика в любом случае нужна, тем более, в таком возрасте. Ведь в ЦСКА еще не теряли надежду на возвращение одного из лидеров последних лет. Стоит напомнить, что Фернандес является трехкратным чемпионом России в составе армейского клуба.

Соскучился по дерби «вся Руси»

И вот, спустя пять месяцев, Фернандес в одностороннем порядке расторг контракт с «Интером». Не пошло там у него, да и уровень не тот. «Интер» выступал не в чемпионате Бразилии, а в чемпионате штата, занял там второе место вслед за «Гремио».

Фернандес сыграл всего в 5 из 17-ти матчах, не совершил ни одного результативного действия, хотя для защитника это не главное.

Он явно затосковал по дерби со «Спартаком» и битвах с «Зенитом», а, возможно, и по Москве – все-таки 10 лет жизни провел в этом городе.

В армейском клубе тут же отреагировали на эту новость.

«Для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы. Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре – у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», – написал в своем телеграм-канале директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

Все в общем-то понятно – СуперМарио с нового сезона вернется в ЦСКА, тем более, контракт его с клубом продолжает действовать. А мы на этом примере проверим справедливость поговорки про «дважды в одну реку».