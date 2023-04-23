100 млн рублей в день. Месси не сможет отказать шейхам

Топовые национальные чемпионаты выходят на финишную прямую. А болельщики начинают внимательно следить за работой любимых клубов на трансферном рынке. Уже появляются новости с приставкой «супер», которые моментально приковывают к себе внимание. Особенный интерес вызывает будущее Лионеля Месси. Один из величайших футболистов в истории вновь оказался на распутье.

1 мая – знаковый день. Журналист Руди Галетти сообщил, что именно на эту дату запланирована встреча Лионеля с представителями саудовского «Аль-Хиляля». Главная тема – старт потенциальных переговоров о переходе.

Конечно, фанаты «Барселоны» продолжают жить мечтами о возвращении самого культового футболиста в истории в родные пенаты. Более того, ведутся даже разговоры о том, что воссоединение Месси и Хави реально. Но в Саудовской Аравии решили спутать сине-гранатовым все карты.

«Аль-Хиляль» готов сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола. По информации источника, если Лионель согласится, он будет получать около € 400 млн в год. Для понимания масштаба достаточно уточнить, что аргентинцу заплатят 100 млн рублей за каждый день! Сумасшедшие цифры, которые попросту не укладываются в голове.

Источник фото: Getty Images

В Саудовской Аравии готовы разрушить одну мечту, сделав другую реальностью. Переход Месси в состав «Аль-Хиляля» будет означать возобновление зубодробительного противостояния Лионеля с главным антагонистом – Криштиану Роналду. А если португалец ещё и утратит статус самого высокооплачиваемого футболиста планеты… это соперничество может приобрести совершенно иной масштаб.

Конечно, при других вводных Месси совершенно точно выбрал бы «Барселону». Но складывается ощущение, что находясь в трезвом уме просто нельзя отказываться от такого предложения, которое готовит «Аль-Хиляль». Поэтому противостояние Лионеля и Криштиану в Саудовской Аравии становится всё реальнее. Перебить щедрое предложение шейхов не сможет никто. Теперь дело за Лео!