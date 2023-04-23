Вышел на замену и привёз гол. Евсеев выгнал из команды игрока, послав его матом

В матче 28-го тура Лучшей лиги мира на 94-й минуте забил победный год Батраз Гурциев, после ошибки полузащитника «Шинника» Александра Галимова, который вышел на замену на 78-й минуте матча.

Матч проходил на арене «Шинника», но гости всё равно одержали победу. Всю игру команды не могли до конца довести свои атаки и на 94-й минуте Галимов допустил страшную ошибку, «привёз мяч», которая привела к победе «Алании».

«Алании» очень нужны были эти три очка, они бьются за выход в РПЛ. Сейчас они проходят в стыковые матчи, но хочется забраться и через прямой путь. Правда, есть и другие аспекты выхода в элитный дивизион, к примеру, недостроенный стадион. Тогда могут и бороться команды, которые займут места в таблице ниже.

На пресс-конференции высказался Евсеев: «Итог краткий. Из-за одного разгильдяя, (блин), мы проиграли, поэтому этого разгильдяя в команде с завтрашнего дня нет!» Александр Галимов пришёл в «Шинник» в феврале 2023-го, пока его путь я Ярославле без голов, без карточек и с «привозом».