«Арсенал» стремительно пикирует в пропасть. Чемпионство улетает в другом направлении?

«Арсенал» притормозил в апреле – три ничьих в АПЛ, что позволило «Манчестер Сити» сократить отставание от лидирующего лондонского клуба, а был еще вылет из Лиги Европы. Почему забуксовал «Арсенал»? Попробуем разобраться.

Потрясающий гол «Спортинга» как предвестник кризиса

Все мы наблюдали в декабре, как комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель метался по Катару, чтобы поставить абсолютный рекорд мира и посетить все матчи ЧМ-2022. Переживали: удастся ли, сможет ли? Удалось.

К чему я это и причем здесь «Арсенал»? Дело в том, что прямо из Катара Тимур отправился в Англию в отпуск, где не столько отдыхал, сколько работал. Настоящий профи! И вскоре на «Матч ТВ» вышел замечательный мини-фильм про «Арсенал». Тогда лондонцы уверенно лидировали, болельщики находились в полной эйфории. «Мы уже чемпионы, никакой «Сити» нас не догонит», – безапелляционно заявляли фанаты канониров, а Тимур опросил едва ли не десяток человек. Я не помню, какой тогда был отрыв от «Ман Сити», но что-то больше 10 очков. И, слушая фанатов, в душе соглашался: да, видимо, чемпион, с такой-то игрой и с таким гандикапом.

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И вот – три ничьих подряд и уже «Сити» наступает на пятки. У «Арсенала» 75 очков, у «Манчестера» – 70 и две игры в запасе.

В минувшую пятницу ребята Артеты чудом спасли ничью дома с аутсайдером «Саутгемптоном», который безнадежно идет на последнем месте. Жуткие провалы в обороне, о причинах – немного ниже, и гости к 14-й минуте вели – 2:0. Мартинелли вскоре один гол отыграл, но на 66-й оборона канониров опять провалилась: защитник сборной Хорватии Чалета-Цар головой в упор, без помех, расстрелял Рамсдейла – 3:1.

А потом было удивительное спасение, в самой концовке, как на заказ, отличились Эдегор и Сака. И очевидно, будь соперник более мастеровитым, не было бы никакого спасения на флажке.

«Арсенал» явно притормозил, а первый звоночек прозвучал лично для меня 16 марта, когда лондонцы вылетели из Лиги Европы от «Спортинга», который по всем раскладам должны были проходить.

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В первом матче в Лиссабоне мы видели знакомый «Арсенал» – уверенный в себе, мощный, размашистый. Гости заслужили победу, но только ничья – 2:2.

Ничего, подумалось, в Лондоне все встанет на свои места. Но не тут-то было. Джака забил уже на 19-й минуте, казалось, второго гола ждать недолго и на этом лавочку можно будет закрывать. Но потрясающий удар Педру Гонсалвеша с центра поля за шиворот Рамсдейлу оказался решающим.

«Арсенал» давил, постоянно атаковал, однако не покидала мысль – не забьют. В действиях игроков сквозила какая-то безнадежность. А пенальти лучше били футболисты «Спортинга». На мой взгляд, с этого поражения все началось.

В полузащиту нужен топ-игрок, условный де Брейне

Сразу скажу: хоронить «Арсенал» рано, команда в этом сезоне несколько раз проявила чемпионский характер, вырывая победы в дополнительное время. Мы же попробуем разобраться в причинах спада. Возможно, временного.

На мой взгляд, тут две причины – ограниченная ротация, и нехватка общего класса, особенно в полузащите, как это не странно звучит, учитывая фамилии полузащитников. Есть еще и частности: потеря двух основных защитников – Салиба и Томиясу. Поэтому не от хорошей жизни играет Холдинг, который был твердым «лавочником». Вот они причины трех голов «Саутгемптона», который до матча в Лондоне в 31 матче забил всего 24 мяча.

Полузащита. Казалось, с приходом Жоржиньо средняя линия прибавит в солидности. Но в последних семи матчах бразильский итальянец не выходит в основе. Значит, Артету его игра не устраивает.

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Томас Парти в «Атлетико» был игроком основы, в прошлом сезоне перебрался в Лондон и сезон у него явно не задался. Никак не мог привыкнуть к английскому футболу, потом пошли травмы. Половину этого сезона – то же самое. Парти только начинает набирать форму и готов процентов на 70.

Гранит Джака – классный футболист, опытный боец, готов каждую секунду драться, в буквальном смысле слова, но не игрок топ-уровня.

Александр Зинченко принес с собой чемпионскую харизму из «Ман Сити», это очевидно. Именно он заводит команду в трудные минуты прямо на поле. Сами игроки «Арсенала» рассказывают, как Зинченко в начале сезона «включал» одну и ту же пластинку «Мы должны стать чемпионами». Вначале они посмеивались, а потом поверили. В «Сити» украинец обрел запредельную уверенность, и, если в Манчестере на фоне звездных партнеров немного проигрывал в классе, то в «Арсенале» стал лидером.

Мартин Эдегор проводит лучший сезон в карьере, с юных лет считается почти гением, но, на мой взгляд, все же уступает Бруну Фернандешу, Илкаю Гюндогану, Тони Кроосу (это навскидку) и точно – это не Лука Модрич и не гениальный Кевин де Брейне.

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В нападении все держится на Сака и Мартинелли, который прибавил после ЧМ. А вот Жезус почему-то чаще выходит с лавки. «Арсеналу» явно не хватает твердого голеадора а в полузащиту игрока, близкого к гениальному уровню, условного де Брейне.

Возможно, в зимнюю паузу канониры хотели приобрести одного-двух топ-футболистов для увеличения ротации и поднятия общего уровня. Но топы в разгар сезона на дороге не валяются.

И еще, кажется, психологический груз лидерства оказался слишком тяжел для футболистов, подавляющее число из которых не имеет опыта больших побед.

Многое решится 26 апреля в Манчестере на «Этихаде», где «Сити» в очном поединке может отобрать у «Арсенала», видимо, решающие три очка.

В предыдущей их дуэли, 15 февраля на «Эмирейтс», «Сити» уверенно выиграл (3:1) и наглядно показал, кто в английском доме хозяин.