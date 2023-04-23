«Камп Ноу» скандировал: «Месси, Месси», а «Барсе» хватило гола, чтоб обыграть «Атлетико»

Матч на «Камп Ноу» – не рядовой, из разряда топ. Можно назвать его – Эль Класико-2. А почему нет? «Атлетико» в последние десятилетия является именно той командой, которая вмешивается в вечный спор «Барселоны» и «Реала». Это не спор славян между собой, но тоже все достаточно горячо. А в позапрошлом сезоне «Атлетико» так вмешался, что подвинул грандов с первой строчки по итогам чемпионата Ла Лиги.

Сейчас интрига в борьбе за чемпионство давно умерла, но, во-первых, «Атлетико» всегда хочет обогнать «Реал» – команды разделяют 5 очков, плюс у матрасников матч в запасе. Ну, и «Барса» – «Атлетико» – всегда искрометная битва.

Уже на 3-й минуте Антуан Гризманн напомнил болельщикам Каталонии о себе – я вернулся. Француз смачно пробил в перекладину.

Источник фото: Getty Images

В первом тайме шла равная борьба, но у Гризманна была вторая попытка огорчить хозяев. Все началось с отличного прохода Карраско по флангу, потом зрячий пас-прострел на Гризманна. Удар почти в нижний угол вытащил тер Стеген.

Пока Гризманн пугал, «Барса» – забила. На 44-й минуте Рафинья убежал по флангу, Эрмосо поднимал руку, показывая арбитру, что форвард «вне игры», а бразилец откатил на линию штрафной Торресу, тот точно пробил в самый угол – 1:0.

А в перерыве «Камп Ноу» скандировал «Месси, Месси!». Вся Каталония ждет возвращения Лео из двухлетней ссылки в Париж. Это, во-первых, а, во-вторых, вчера аргентинец прилетел в Барселону. Естественно, покинул аэропорт через черный ход, иначе работа аэровокзала была бы парализована.

Источник фото: Getty Images

Во втором тайме «Барса» методично раскачивала оборону мадридцев, могла забивать три-четыре, но не забила ни одного.

А ближе к концу началась сеча: грубили в основном игроки «Атлетико», от обиды. Посмотрите на строчку «предупреждения» в компоте – сплошные матрасники после 80-й минуты.

Чемпионат Испании

30-й тур

«Барселона» – «Атлетико» – 1:0 (1:0)

Гол: Торрес, 44.

«Барселона»: Тер Штеген, Кунде, Бальде, Маркос Алонсо (Гарсия, 61), Араухо, Бускетс, Гави, де Йонг (Кессье, 79), Рафинья (Ансу Фати, 90+2), Левандовски, Торрес (Педри, 61).

«Атлетико»: Облак, Эрмосо (Регилон, 79), Савич, Хименес, Молина, Карраско, Вистель (Мората, 59), Лемар (Сауль, 67), Де Пауль, Корреа (Барриос, 59), Гризманн.

Предупреждения: Маркос Алонсо, 28, Бускетс, 57, Гризманн, 75, Рафинья, 78, Савич, 80, Хименес, 81, Барриос, 83, Регилон, 84, Мората, 86, Гави 90+1, Грбич, 90+2, Сауль, 90+3.

Судья: Санчес Мартинес.

23 апреля. Барселона. «Камп Ноу».