Праздник на все 100. «Динамо» с размахом отметит настоящее столетие на матче с «Факелом»

Болельщикам «Динамо» нет нужды ломать голову над тем, как провести этот пятничный вечер. Ведь на «ВТБ Арене» в этот день их любимая команда сыграет с «Факелом» в матче столетия, который подведет яркую линию под чередой праздничных мероприятий, посвященных круглой дате в истории клуба.

А их, в общем-то, немало. Тут и открытие нового шикарного магазина в ГУМе, под которое были выпущены несколько крутых коллабораций с известными брендами. И интересная выставка в главном универмаге страны с «Золотым мячом» и личным автомобилем Льва Яшина. И появление долгожданного музея в Петровском парке, который станет новым местом паломничества всех поклонников бело-голубых.

Любой желающий сможет заглянуть в музей и перед матчем, а в 19:30 начнется праздничная программа на самом стадионе. Арена уже готова встречать гостей не только новенькой надписью «100 лет» на одной из центральных трибун, но ещё и динамовской эмблемой в центре поля, куда ровно в 20:00 выйдут игроки бело-голубых в специальной ретро-форме. Синие трусы, белая майка и золотая буква «Д» на груди – ничего лишнего, все лаконично и стильно.

Источник фото: Пресс-служба ФК «Динамо»

Но не только форма будет напоминать об историческом контексте матча. Масштабная фотовыставка на 4-м и 5-м этажах «ВТБ Арены» расскажет посетителям о вековой истории бело-голубых и славных победах динамовцев. А объявлять составы команд будет Николай Чигирин, работавший диктором во времена самого Яшина.

Разумеется, на матч приглашено множество ветеранов команды, ожидается и большой десант звездных болельщиков. Традиционный удар в гонг за 5 минут до конца основного времени матча нанесет обладатель одного из самых сильных ударов с правой и любимец динамовских болельщиков Владимир Рыков.

Как всегда на динамовских матчдеях, которые по праву считаются лучшими в стране, клуб и его партнеры будут радовать болельщиков сюрпризами, подарками и розыгрышами призов. Не обойдется и без праздничного торта, кусочек которого смогут получить все посетители юбилейной встречи.

В общем, причин для того, чтобы любителю футбола выбрать «ВТБ Арену» местом своего вечернего досуга в эту пятницу, предостаточно. Будет ярко, громко и весело. Надеемся, что футболисты тоже не подведут и сыграют настоящий спектакль с сюжетом не менее крутым, чем в первом круге. Тогда на двоих команды забили шесть мячей, так что хочется верить, что много голов будет и на этот раз.