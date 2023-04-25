Самый важный день в карьере Артеты

УЧЕНИК В ГОСТЯХ У УЧИТЕЛЯ

Как не наслаждаться такой историей? Многолетний ассистент гуру тренерского цеха Хосепа Гвардиолы Микель Артета мог спокойно брать с шефом титул за титулом, но отправился искать личное счастье, возглавив команду, не выигрывавшую чемпионат с 2004 года. И на третий сезон самостоятельной работы бросил бывшему патрону вызов. Голливуд же!

«Арсенал» впечатляюще пролетел первый круг – 14 побед, 2 ничьи и 1 поражение (на «Олд Траффорде»). Правда, круг был неполным из-за переноса игр с «Эвертоном» (выиграли уже в марте) и «Манчестер Сити» на своем поле. И вот первая же встреча с командой Гвардиолы высветила слабости в игре «канониров» (1:3).

МЕНТАЛЬНЫЙ КРИЗИС

Предметнее мы смогли разглядеть их (слабости) в трех последних турах, в которых лондонцы пропустили семь (!) мячей и трижды сыграли вничью – с «Ливерпулем», «Вест Хэмом» (по 2:2) и аутсайдером «Саутгемптоном» (3:3). В этих матчах стало очевидно, что оборона команды не справляется. Отчасти виной тому потери основных защитников – Вильяма Салиба и Такехиро Томиясу. Но кому Артета будет это объяснять, если упустит чемпионство?

Источник фото: Getty Images

Другой показательный момент заключается в том, что во всех этих матчах «канониров» дико штормило даже внутри 90 минут. Так, с «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» они быстро добивались преимущества в два мяча (к 28-й и 10-й минутам, соответственно), но во втором тайме позволяли соперникам отыграться. А против «Саутгемптона», напротив, сами получили два мяча к 14-й минуте, а к 88-й уступали 1:3. Это говорит о колоссальной психологической нестабильности находящейся под адским давлением ожиданий болельщиков команды.

НА ПОЛНЫХ ОБОРОТАХ

Чемпионский порыв красно-белых не был бы возможен без хотя бы минимального регресса в результатах «Ман Сити». Так что «горожане» сами помогли сопернику, резко сбавив ход в ноябре (в заключительном туре перед паузой на ЧМ-2022 проиграли дома «Брентфорду») – феврале. В 11 проведенных играх они выиграли всего 6 раз. Но Гвардиола умеет справляться с кризисами. Эрлинг Холанд снова вышел на проектные мощности, оборона перестала допускать ляпы, и вот уже шесть побед подряд позволили манкунианцам обойти соперника по потерянным очкам. Теперь судьба чемпионства в их руках.

ХОЛАНД ПРОТИВ САКА

Индивидуально эта игра будет интересна с точки зрения очно-заочного противостояния лучших игроков обеих команд, да и всего чемпионата – Эрлинга Холанда и Букайо Сака. Норвежец проводит вообще настолько ошеломительный сезон, что его надо без сдачи анализов дисквалифицировать за допинг. Живой человек не может в 28 матчах самой сильной лиги мира забивать 32 мяча и набирать 37 очков результативности. Только если он робот или рептилоид.

Источник фото: Getty Images

Лидер «канониров» тоже хорош. Не раз в нынешнем розыгрыше он поражал английских экспертов и болельщиков нестандартными действиями. Это легкий, техничный и очень креативный вингер. Правда, ему пока не хватает опыта. В конце февраля соперники стали опекать его особенно внимательно, и ему удалось отличиться только в трех играх из девяти (зато сразу 4+3).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ:

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Стоунз, Диаш, Лапорт – Марез, Родри, Гюндоган, Грилиш – де Брейне, Б. Силва – Холанд.

«Арсенал»: Рамсдейл – Уайт, Холдинг, Магальяеш, Зинченко – Парти, Эдегор, Джака – Сака, Мартинелли, Жезус.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

В рамках премьер-лиги канониры все еще имеют солидный перевес над соперником – 83 победы против 50 поражений. Сказался тот факт, что до прихода шейхов «горожане» не были весомой силой в английском футболе. Однако в последнее время ситуация поменялась диаметральным образом. В 11 последних матчах в рамках АПЛ «Ман Сити» неизменно одерживал победу, из них четыре – крупные. А последняя победа лондонцев датирована декабрем 2015 года.

Соответственно, для Артеты матчи против Гвардиолы тоже несут одни страдания. За восемь встреч у него только одна победа, и та добыта в Кубке Англии в тот странный пандемийный 2020 год, когда многое для команд пошло не по сценарию. Но ни автора дубля Пьера-Эмерика Обамеянга, ни ассистировавшего ему в первом голе Николя Пепе в команде давно нет.

Матч состоится 26 апреля в 22:00 по московскому времени. Погрузиться в атмосферу предстоящей схватки и следить за матчем в прямом эфире можно совершенно бесплатно на сайте и в приложении Winline. Наслаждайся игрой на Winline - смотри и ставь!