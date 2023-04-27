Футболист сборной России перестал скрывать разлучницу. Матвея можно понять!

История личной жизни голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова наделала много шума несколько лет назад. Известный футболист ушёл от жены через несколько месяцев после измены. Не помогла сохранить семью даже новорождённая дочь. Но все это время футболист скрывал от широкой публики новую избранницу.

Знакомьтесь, Марина!

Скандал перед важнейшими играми

В октябре 2021 года сборной России предстояло провести два важных матча в отборочном цикле к чемпионату мира со Словакией и Словенией. Основным голкипером в команде Валерия Карпина тогда должен был стать Матвей Сафонов. Как назло, в разгар подготовки к важнейшим матчам вратарь «Краснодара» угодил в скандальную ситуацию с далеко идущими последствиями.

Годом ранее спортсмен сочетался узами брака с давней возлюбленной Анастасией, но только после шести лет они решили узаконить отношения. В декабре пара сыграла красивую свадьбу, во время которой супруги казались безмерно счастливыми.



Источник фото: социальная сеть Анастасии Сафоновой

В июне следующего года пара превратилась в трио. На свет появилась дочка четы Сафоновых, которую назвали Майя. Но малышка не уберегла семью от развала. О серьёзных проблемах заявила Анастасия, публично обвинив мужа в измене. Сделала она это отвечая на вопрос о том, как давно познакомилась с Матвеем.

– Это было 7 лет назад. А сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Семьи больше нет! И прошу больше эту тему не открывать, – написала в соцсетях Анастасия.

«Объявляем себя парой»

За скандалом последовал быстрый развод, а к концу года появилась информация о новой избраннице Матвея. Журналисты называли имя стендап-комика Марины Кондратюк.

Спортсмен и его нынешняя возлюбленная познакомились в самолёте, на котором игроки «Краснодара» летали на выездные матчи. На нём девушка работала стюардессой. Было несколько косвенных подтверждений их романа.

Так в декабре 2021 года, «Зенит» активно интересовался Сафоновым. Тогда девушка в социальных сетях выразила мнение, что голкиперу не стоит перебираться в Санкт-Петербург, так как там есть уже один голкипер из «Краснодара». Речь тогда шла о Станиславе Крицюке, который перебрался в стан «Зенита» за полгода до этого.

Ещё одним поводом поговорить о паре стало недавнее интервью во время Пасхи для Youtube-канала «Это футбол, брат!» Марина задавала вопросы, а Матвей отвечал. Фотографией со съёмок она также поделилась в социальных сетях.

Источник фото: РИА Новости

Но всё время с момента развода Сафонов ни разу публично не рассказывал об отношениях с Кондратюк. Впервые это произошло только 25 апреля, когда спортсмен поделился с подписчиками социальных сетей сториз, где он отдыхал в компании возлюбленной и ещё двух друзей.

– Моя Марина, знакомьтесь, – подписал голкипер.

Спутница Сафонова поспешила также поделиться с подписчиками соцсетей радостной для пары новостью.

– Всем доброго утра! После вчерашнего «каминг-аута» я поздравлений получила больше, чем в день рождения. А мы тем временем объявляем себя парой и заселяемся в домик, – написала девушка в своём Telegram-канале.