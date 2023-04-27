Битва за золото АПЛ закончилась избиением! «Манчестер Сити» стёр «Арсенал» за тайм

26 апреля состоялся центральный поединок 33-го тура английской Премьер-лиги. К нему было приковано повышенное внимание, поскольку результат напрямую влиял на расклады в чемпионской гонке. «Манчестер Сити» на домашнем стадионе принимал «Арсенал». Лондонцы занимали первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 75 очков. «Горожане» (70) – находились в позиции отстающих, но имели сразу два матча в запасе.

Вспыхнуло уже на 7-й минуте. Длинный заброс защиты «Манчестер Сити» к центру поля принял Эрлинг Холанд. Он моментально развернулся и покатил на набирающего скорость Кевина Де Брёйне. Бельгиец расставаться с мячом не собирался, протащил его до чужой штрафной и идеальным бильярдным ударом поразил правый угол ворот Аарона Рамсдейла.

Такой холодный душ для «Арсенала» сильно охладил игру. Команда выглядела потерянно, не понимала, как именно можно быстро поменять ситуацию. А «горожане» с огромным удовольствием завладели мячом и начали перекатывать его. На исходе 21-й минуты они вновь создали опасный момент. Бернарду Силва играючи ушёл от Александра Зинченко и пробил в створ ворот «канониров». Но надёжен был Рамсдейл, который спокойно зафиксировал мяч.

Постепенно «Арсенал» начал огрызаться, выбегать в острые атаки. Вот только команда заигралась, а «Манчестер Сити» едва не наказал. И вновь сработала всё та же связка. Холанд принял, покатил на Де Брёйне, а тому помешали забить лишь защитники, самоотверженно бросившиеся под мяч. Прессинг «горожан» выглядел мощнейшим оружием, которое буквально загоняло лондонцев в тупик. В итоге свой момент нашёл ещё и Холанд, но голкипер был на месте. Бомбардировка от «Манчестер Сити» продолжилась. Норвежский бомбардир отметился ещё одним опаснейшим выстрелом.

Источник фото: Getty Images

И всё-таки «Арсенал» нашёл очень неплохой момент, чтобы ответить сопернику. Команда расчертила хитроумную комбинацию за пределами штрафной площади «горожан». На удар партнёры вывели Томаса Парти, но мяч и створ ворот разминулись. И моментально ответил на это «Манчестер Сити». Вновь Холанд вышел на ударную позицию и мощно пробил с левой. Но буквально считанных сантиметров ему не хватило, чтобы второй раз в матче Рамсдейл достал мяч из сетки.

«Арсенал» пытался дотерпеть до перерыва, но с этой задачей всё-таки не справился. «Манчестер Сити» заработал штрафной, который исполнил Де Брёйне. Он идеально навесил прямо в голову Джона Стоунза. А тот головой поразил ворота лондонцев. Сначала боковой арбитр «зажёг» офсайд, но после просмотра VAR главный судья Майкл Оливер мяч засчитал. В итоге команды ушли на перерыв при счёте 2:0 в пользу хозяев поля.

С самого начала второго тайма «Арсенал» бросился отыгрываться. Получилось даже соорудить неплохой удар по чужим воротам, но Эдерсон невозмутимо разобрался с моментом. И всё-таки первый идеальный момент для взятия ворот создал «Манчестер Сити». Холанд вышел один на один с Рамсдейлом и нанёс шикарный удар. Но голкипер совершил настоящее чудо и оставил свою команду в игре. Правда, буквально через минуту связка норвежца и бельгийца сработала снова. Холанд отдал – Де Брёйне забил. 3:0!

Источник фото: Getty Images

Фактически, оставшееся время матча превратилось в формальность. «Арсенал» попытался освежить игру заменами. А «Сити» хладнокровно подсушивал, стараясь не тратить лишних сил и эмоций. Оно и понятно, в этом сезоне команде ещё предстоит бороться за титул Лиги чемпионов. И игра действительно превратилась в перекатывание мяча в эконом-режиме.

И всё-таки «Арсенал» нашёл в себе силы забить гол престижа. Леандро Троссард, который вышел на замену, протащил мяч в штрафную площадь соперника. А затем он идеально покатил снаряд на набегающего Роба Холдинга. Тот буквально расстреливал Эдерсона, поэтому бразильский вратарь оказался бессилен. Но последнее слово осталось за «Манчестер Сити». Холанд просто не мог уйти с поля без забитого мяча. Любопытно, что прямо перед голом Эрлинг расплёл свои волосы, обновив причёску. И мощнейшим ударом он буквально прошил Рамсдейла.

Финальный свисток зафиксировал счёт 4:1 в пользу хозяев поля. «Манчестер Сити» набрал 73 очка и приблизился к «Арсеналу» (75) на расстояние одной победы. А главное, «горожане» имеют сразу два матча в запасе. Видимо, своё чемпионство команда уже не уступит. А лондонцы, которые растеряли огромный гандикап, скорее всего, будут вынуждены смириться с серебряными медалями.

АПЛ. 33-й тур

«Манчестер Сити» – «Арсенал» – 4:1 (2:0)

Голы: Де Брейне, 7. Стоунз, 45+1. Де Брейне, 54. Холанд, 90+5 – Холдинг, 86.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аканджи, Стоунз, Родри, Де Брейне (Альварес, 80), Гюндоган (Марез, 72), Бернарду Силва, Грилиш (Фоден, 87), Холанд.

«Арсенал»: Рамсдейл, Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко, Парти, Джака (Жоржиньо, 60), Эдегор (Смит-Роу, 71), Сака (Нельсон, 80), Мартинелли (Троссард, 60), Жезус (Нкетиа, 80)

Предупреждения: Диаш (45+5), Грилиш (75), Парти (76), Родри (88).