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Странная акция фанатов «Спартака». Ради чего болельщики перешли грань?

Поступок может очень дорого стоить «красно-белым».
Странная акция фанатов «Спартака». Ради чего болельщики перешли грань?
27 апреля 2023 18:03
автор: Дмитрий Пожидаев
автор фото: ФК «Спартак»

14 апреля состоялся матч между молодёжными командами «Спартака» и «Локомотива». Он обязан был получиться не особенно примечательным, да и итог матча ничем не привлекал – 1:1. Но, видимо, встреча на долгое время теперь окажется в центре внимания. К сожалению, причины – околофутбольные.

Фанаты «Спартака» продолжают бороться с существованием системы Fan ID. Методы у них разные, но перед матчем с «Локомотивом» они устроили совсем странную акцию. Информационное пространство взорвалось накануне, когда в сеть утекли скриншоты с официального сайта «железнодорожников». На них было видно, что при покупке билетов на фанатскую трибуну болельщики «красно-белых» сформировали рисунок свастики.

Представители принимающей стороны вряд ли были готовы к подобной ситуации, но среагировали они образцово оперативно. Сотрудники моментально остановили продажу билетов через официальный сайт и передали информацию об организаторах акции в правоохранительные органы.

Дальше ситуация развивалась стремительно. Полицейские уже установили данные семерых фанатов «Спартака», занимавшихся проведением акции. Прозаично, что один из них раньше уже привлекался к административной ответственности. Более того, именно за противоправное поведение на футбольном матче.

На самом матче фанатская трибуна была переполнена, и не могла не попасть в объективы фотокамер. И наказание наверняка будет. Причём максимально суровое.

Источник фото: ФК «Спартак»

Во-первых, «Спартак» может быть очень крупно оштрафован за поведение болельщиков, а для закрепления наказания им на долгое время закроют домашние трибуны. Во-вторых, сами фанаты рискуют навсегда выпасть из активной группы поддержки «красно-белых». Многие болельщики прямо сейчас защищают нашу родину, и такому поведению молодых соратников точно будут недовольны. Уж на трибуну рядом с собой они их допустить больше не должны.

Вряд ли стоит дополнительно говорить, что данный поступок фанатов заслуживает жёсткого наказания. Хотя бы для того, чтобы в будущем таких попыток больше не было. Свастика в нашей стране не может быть использована даже в целях, которые кажутся идейным вдохновителям акции благородными. И, скорее всего, эти болельщики навсегда закрыли для себя проход на любой стадион страны.

источник: «Советский спорт»
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